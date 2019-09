LOS ANGELES - Sylvester Stallone dikenal sebagai salah satu aktor Hollywood yang memiliki karier cemerlang. Salah satu yang mengangkat karier seorang Sly adalah kepiawaiannya dalam bermain di film-film action. Rocky Balboa merupakan bukti nyata perjalanan karier Sly di dunia akting.

Sylvester Stallone pertama kali menciptakan karakter bernama Rocky Balboa pada pertengahan tahun 1970-an. Karakter itu bisa bertahan selama 40 tahun dan bisa dikenal dengan tujuh filmnya.

Di awal perjalanan kariernya, Sylvester Stallone sebenarnya memulai semuanya dengan tidak mudah. Sly muda bahkan kesulitan menemukan pekerjaan di dunia akting. Pada awal masa perjuangannya, yakni sekira tahun 1960-an, pria yang kini berusia 73 tahun tersebut hanya mendapatkan peran kecil dalam film-film besar seperti Downhill Racer dan No Place to Hide.

Penghasilan dari berakting itu nyatanya tak membuat Sly mampu membayar semua kebutuhan hidupnya. Ia bahkan mengambil peran dalam sebuah film porno pada tahun 1970 hanya untuk membayar sewa rumahnya.

Pada pertengahan tahun 1970-an, karier Sylvester Stallone mulai sedikit membaik. Ia berhasil membuat sebuah naskah skenario yang pada akhirnya mengantar namanya menjadi salah satu bintang papan atas Hollywood.

Saat itu ia menulis skenario yang kemudian difilmkan menjadi Rocky. Itu pun ia masih harus melobby berbagai studio agar dirinya bisa membintangi tokoh Rocky di film tersebut. Padahal nama-nama seperti Burt Reynolds dan Robert Redford sempat diisukan menjadi pemeran Rocky.

Film Rocky pertama kali dirilis pada tahun 1976 dan menjadi sebuah ledakan besar di pasaran. Sosok petinju dari Philadelphia ini ternyata sangat dikagumi oleh para penikmat film.

Selain mendapat banyak pujian dari kritikus film, Rocky juga mendapatkan apresiasi di berbagai ajang penghargaan film seperti 10 nominasi di Oscar termasuk kategori Best Actor, Best Picture, Best Original Screenplay, dan Best Film Editing.

Kendati menjadi pencipta karakter Rocky, Sylvester Stallone nyatanya tak memiliki hak cipta untuk film-film Rocky. Dalam sebuah wawancara terbarunya, Sly mengaku menyesal karena saat itu ia tidak bisa meraup keuntungan lebih besar dari series film yang ia ciptakan itu.

Terlepas dari semua kontroversi soal hak cipta itu, Sylvester Stallone tetap bersedia ketika diminta kembali memerankan Rocky Balboa. Hal itu dibuktikan dengan kehadirannya memerankan Rocky dalam dua film Creed yang dibintangi oleh Michael B Jordan.