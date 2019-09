JAKARTA – MNC Now menyuguhkan aneka koleksi film hingga tayangan bermutu yang bisa menjadi alternatif tontonan masyarakat. Bagi pecinta genre horor dan thriller, MNC Now menawarkan kategori ‘Ih Seram' untuk Anda.

Film-film yang disajikan dalam kategori ini berasal dari berbagai negara, mulai dari Asia hingga Hollywood. Film The Swimmers, Nang Nak, The Collection, hingga The Devil’s Hand merupakan beberapa di antaranya.

Film The Swimmers misalnya, mengisahkan persahabatan Tan (Thanapob Leeratanakajorn) dan Perth (Chutavuth Pattarakampol) yang memiliki karakter berbeda. Perth seorang playboy, sementara Tan pria setia yang memiliki kekasih, Ice (Supassra Thanachat).

Sayangnya persahabatan itu ternoda oleh perselingkuhan Perth dan Ice. Kondisi menjadi mencekam ketika Ice tiba-tiba ditemukan tewas bunuh diri di kolam renang. Namun kejadian tersebut menjadi awal berbagai kejadian misterius yang menghantui Tan dan Perth.

Pada saat Tan berlatih renang di malam hari, dia merasakan seseorang memerhatikan dan mengikutinya. Namun berbagai kejadian itu mengerucut pada fakta baru bahwa Ice bunuh diri saat hamil. Untuk mengikuti kisah cinta segitiga berbalut misteri ini, Anda bisa mengunduh aplikasi MNC Now di iOS dan Google Play Store. Setelah itu, daftarlah menggunakan email serta nomor telepon. Atau, Anda bisa mengunjungi situs Okezone.com dan klik MNC Now. Dari situ, Anda bisa menikmati ribuan film dan tayangan dengan layanan streaming berkualitas. Selain kategori 'Ih Seram', penonton juga dimanjakan dengan kehadiran genre lain seperti drama, laga, komedi, drama Korea, dan sinetron. Melengkapi layanan tersebut, MNC Now juga menawarkan berbagai game online yang dapat Anda jajali untuk menghabiskan waktu.*