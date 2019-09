Banana Actually merupakan mini drama romantis Korea. Bercerita mengenai hubungan percintaan empat pasangan kekasih. Diproduksi oleh 72초TV. Walaupun tidak ada peringatannya, serial Banana Actually memiliki rating 19+ karena di dalamnya ada adegan dewasa.

Mini drama ini memiliki 2 season, MNC Now Anda bisa menonton kedua season ini sampan puas. Menonton serial ini bakal menyadarkan Anda, untuk membangun chemistry antara perempuan dan laki-laki, fondasi utamanya adalah melakukan hal-hal sederhana (namun sarat makna) dalam hubungan tersebut. Seperti mengetahui kesukaan masing-masing, atau makanan apa yang tidak disukai. Hal-hal yang (cukup) remeh tapi (cukup) krusial.

Selain Banana Actually tentu saja ada K-Drama alias Drama Korea lain. Sebut saja Birth of a Beauty, The Ordinary Life of MS.’O’!, Bride of the Century, Deux Yeoza hingga The Heirs. Pokoknya kamu bakalan betah di rumah, Serial televisi Korea akan menemani sepanjang wake, kapan saja, dan dimana saja. Silakan nikmati sepuasnya di MNC Now.

MNC NOW merupakan layanan Over-The-Top yang didirikan oleh MNC Media Group melalui subsidiarinya yaitu PT OTT MNC Indonesia. MNC NOW menyediakan kepada pelanggan akses menonton film, TV seri dan Live TV (secara bersama-sama disebut "Konten") yang di-streaming melalui Internet ke komputer dan perangkat mobile lainnya. MNC Now juga menyediakan informasi mengenai film, TV seri, dan Live TV tersebut ("Informasi Konten"). Sejak seminggu lalu, MNC Now sebagian sudah terintegrasi dengan Portal Berita nomer satu milik MNC Group, Okezone.com.