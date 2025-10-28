Iko Uwais Bintangi Film Thriller MRI, Kembali Kerja Bareng Liam O’Donnell

LOS ANGELES - Aktor Iko Uwais dikonfirmasi membintangi MRI, sebuah film thriller yang bersetting di sebuah rumah sakit. Dia akan berkolaborasi dengan sutradara Liam O’Donnell yang menukangi film Alphas.

Film MRI akan menjadi proyek kolaborasi ketiga aktor berdarah Betawi tersebut bersama O’Donnell. Sebelumnya, mereka bekerjasama dalam film Beyond Skyline yang rilis pada 20 Oktober 2017 dan Skyline: Warpath yang edar di bioskop mulai bulan ini.

Film tersebut diproduksi bersama oleh Strong Island dan Uwais Pictures. Sementara K5 Intl menjadi pemegang hak distribusi MRI di pasar internasional. Sebelum tayang komersil, film itu rencananya akan debut di American Film Market, November mendatang.

Iko Uwais Bintangi Film Thriller MRI, Kembali Kerja Bareng Liam O’Donnell. (Foto: Instagram/@liamodin)

“Karisma yang luar biasa, penjiwaan mendalam, dan etos kerja Iko Uwais membuat dia aktor impian setiap sutradara. Ini proyek sempurna bagi kami,” ujar Liam O’Donnell seperti dikutip dari Variety, pada Selasa (28/10/2025).

Film MRI bercerita tentang seorang pembunuh bayaran (Iko Uwais) yang harus menghadapi titik terendah dalam hidupnya. Keluarganya berantakan dan dia harus mengalami cedera lutut yang menuntutnya rutin menjalani MRI di rumah sakit.

Suatu hari, rumah sakit tempat dia menjalani MRI diserang oleh komplotan gengster kejam. Dia menjadi satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan putri bos mafia yang menjadi target gengster tersebut.