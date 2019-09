JAKARTA – Aktris Irish Bella sempat mengalami pendarahan di usia kandungannya yang menginjak 24 minggu. Kabar tak mengenakkan tersebut dibagikan oleh istri dari Ammar Zoni ini melalui unggahannya di Instagram pada Kamis (12/9/2019).

Baca Juga: Sempat Pendarahan, Irish Bella Kembali Sibuk Bekerja

Dalam unggahan tersebut, Irish Bella memperlihatkan tangannya yang tengah dialiri cairan infus. Lewat tulisan di foto tersebut, wanita yang tengah mengandung bayi kembar itu menjelaskan apa yang terjadi hingga ia harus diopname di rumah sakit.

“Singkat cerita, aku habis cek USG sama dokter, tiba-tiba out of nowhere terjadi pendarahan yang cukup banyak dan perut aku kontraksi, lumayan sering hampir 5 menit sekali. Langsung deh dipaksa dokter untuk dirawat dan diobservasi penyebabnya,” ujar Irish Bella dalam keterangannya.

Irish awalnya mengira bahwa kondisi tersebut memang wajar dialami oleh wanita hamil. Terlebih, aktris yang akrab disapa Ibel ini belum memiliki pengalaman kehamilan sebelumnya.

“Karena ini kehamilan pertama, dan most of the time i have no clue what's going on, ternyata kalau perut kencang itu artinya terjadi kontraksi dan aku baru tahu dong. Aku pikir itu hal yang wajar," jelas Irish.

"Memang belakangan ini aku sering banget kontraksi tapi enggak dirasa. Jadi, harus bed rest deh sambil observasi apa penyebabnya. Doain yan guys semoga debaynya baik-baik saja dan aku bisa segera pulang,” lanjutnya.

Tiga hari sejak dirawat di rumah sakit, Irish Bella dan Ammar Zoni pun membeberkan apa yang sebenarnya menjadi penyebab wanita 23 tahun itu mengalami pendarahan. Mewakili Irish Bella, Ammar menyebut jika istrinya mengalami infeksi saluran kemih (ISK). “Keadaannya sekarang, maminya (Irish Bella) baik cuma untuk tekanan darahnya menurun dan trombosit bagus, leukosit menurun. Terjadi infeksi di saluran kemihnya tapi alhamdulillah tidak masalah karena baru indikasi dan sudah ditangani oleh dokter yang tepat. Doakan saja semoga keadaan mami dan dede bayi juga aman, baik-baik saja,” kata Ammar Zoni. Menurut dokter Ulul Albab SpOG, infeksi saluran kemih tak langsung mengakibatkan pada pendarahan. Faktor yang menjadi risiko terbesar terjadinya pendarahan adalah posisi plasenta yang tak semestinya. “Kalau kehamilan trimester dua, biasanya karena plasenta ari-arinya lepas, kedua plasenta previa di mana ari-ari posisinya di bawah, bukan di atas,” ujar Ulul saat dihubungi Okezone melalui sambungan telepon, Jumat (20/9/2019). Kondisi plasenta previa inilah yang memiliki kaitan dengan infeksi saluran kemih. Pada pasien yang terindikasi infeksi saluran kemih, lebih rentan mengalami kontraksi. “Pasien yang mengalami ISK, rentan terjadinya kontraksi pada saat hamil. Ketika dia hamil dan mengalami plasenta previa, risiko pendarahannya jadi lebih banyak,” lanjut dokter spesialis kandungan ini. Hal yang perlu dilakukan untuk menangani ibu hamil terindikasi ISK adalah mengobati infeksi terlebih dahulu. Ini karena ISK berisiko menimbulkan kondisi plasenta attendent atau posisi plasenta naik dari saluran kencing, masuk ke vagina dan berpengaruh pada kondisi kehamilan itu sendiri. Menurut Ulul, infeksi saluran kemih lebih berisiko terjadi pada wanita pengantin baru. Pasalnya di masa ini seringkali pasangan terbilang sering untuk melakukan hubungan suami istri. “Pengantin baru itu, mungkin berhubungan intimnya terlalu banyak. Sering disebut juga honeymoon cystitis. Mohon maaf tapi mungkin kebersihannya kurang bagus sehingga akhirnya mengalami infeksi saluran kemih,” lanjutnya. Bagi pasien yang mengalami ISK, pengobatannya dengan meminum antibiotik dan jenisnya disesuaikan dengan kuman dan bakteri apa yagn terdapat di saluran kemihnya. Infeksi saluran kemih memang berisiko lebih tinggi pada ibu hamil. Pasalnya, saat hamil, terjadi beberapa perubahan pada organ intim wanita. “Infeksi saluran kemih rentan terjadi saat hamil karena vagina wanita banyak kuman, selain itu terjadi perubahan suhu, hormon dan PH sehingga memungkinkan kuman-kuman yang seharusnya enggak ada di vagina jadi muncul," papar Ulul. Baca Juga: Lamaran dengan Sahila Hisyam Batal, Vicky Prasetyo Kebingungan "Di satu sisi, pada ibu hamil itu malas ke kamar mandi dan mungkin malas bersih-bersih, kelembapannya juga meningkat,” tutup Ulul.