JAKARTA - Kepergian Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, menyisakan kesedihan di benak masyarakat. Banyak masyarakat yang kini datang langsung ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan untuk melihat makam BJ Habibie.

Sayangnya, beberapa masyarakat justru datang berziarah ke makam mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut, bukan untuk memanjatkan doa. Namun, untuk mengabadikan momen di atas pusara dan melakukan selfie di sana.

Banyaknya orang yang bertindak seperti itu, rupanya membuat Anggun C Sasmi merasa miris. Ia bahkan meminta agar para generasi selfie bisa lebih memahami suasana.

"Melihat foto ini mendadak sedih. Mungkin sudah saatnya ada edukasi untuk para "Generasi Selfie" yang harus belajar menilai situasi dan melihat konteks. Ada saat untuk bisa selfie dan untuk tidak," tulis Anggun C. Sasmi pada keterangan unggahan fotonya.

Bukan hanya Anggun yang menyayangkan sikap dari para netizen. Beberapa artis pun diketahui turut mengomentari unggahan di akun Instagram milik pelantun Mimpi tersebut.

"Demam kebutuhan gambar relevan terkini buat upload di sosmed.. its sad but it is what it is... no compassion and thoughts about non others but oneself," tulis Bertrand Antolin.

"Masya Allah,, sedih banget lihatnyaa," tulis Dewi Gita.