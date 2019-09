JAKARTA - Penyanyi muda Ghaniyya Ghazi belum lama ini sukses memukau para penonton saat tampil dalam acara Charity Orchestra Concert Voice That Care #2. Acara yang berlangsung di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta tersebut merupakan acara yang digagas oleh alumni IPB.

Bagi Ghaniyya, tampil dengan diiringi orkestra apalagi orkestra seperti Addie Ms merupakan pengalaman yang sangat berharga.

"Aku merasa bersyukur dan sangat senang juga bisa disandingkan sama penyanyi senior seperti Yana Yulio dan diiringi musik orkestra pimpinan om Addie MS, apalagi mereka semua itu musisi yang sangat berkelas," ujar Ghaniyya.

Membangun komunikasi dan rajin berlatih, rupanya menjadi kunci bagi Ghaniyya untuk tampil memukau bersama dengan iringan orkestra Addie Ms.

"Aku harus pas dengan tempo, enggak bisa aku asal improvisasi saja, yang terpenting latihan. Terus kita harus komunikasi dengan Mas Addie, kita penginnya kayak gimana, tapi mereka juga ngikutin. Aku sangat enjoy, enak banget diiringi sama orkestra," ujar Ghaniyya belum lama ini.

Beberapa lagu seperti Kisah Cintaku dari Chrisye hingga lagu Pemuda dengan kolaborasi bersama Yana Yulio pun sukses dinyanyikan oleh Ghaniyya.

"Lagu yang pertama judulnya 'Kisah Cintaku' by almarhum Chrisye, kedua aku nyanyi lagu 'Pemuda' bersama Yana Julio dan Dini (Fitriyanti), ketiga aku nyanyi 'Voice That Care' bareng-bareng bersama semua penyanyi," kata Ghaniyya Ghazi.

Meski masih di bangku kelas 2 SMA salah satu sekolah international Jakarta, rupanya Ghaniyya sukses tampil maksimal hingga mengundang decak kagum.

Mendapatkan banyak pujiam tak membuat Ghaniyya besar kepala. Kini, ia tengah mempersiapkan mini album barunya dimana sebelumnya ia berhasil eksis lewat "The Reason Why dan Why Do You Love Me" yang merupakan cover lagu milik Koes Plus.