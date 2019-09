SEOUL - Film The Bad Guys: Reign Of Chaos menyusul kesuksesan versi dramanya. Film bergenre kriminal investigasi ini baru saja membukukan 1 juta jumlah penonton.

Baca Juga: Jang Ki Yong Ungkap Alasan Bermain dalam Bad Guys: The Movie

Melansir Soompi, Jumat (13/9/2019), film Bad Guys mengumpulkan 1 juta penonton hanya 3 hari sejak perilisannya. Film yang diadaptasi dari drama OCN ini pertama kali rilis pada 11 September 2019.

Pada Jumat siang sekitar pukul 01.40 waktu setempat, sudah lebih dari 1 juta orang yang menonton The Bad Guys: Reign Of Chaos. Melihat antusiasme penonton, angka tersebut diyakini masih akan bertambah.

Tak sedikit yang meyakini jika The Bad Guys: Reign Of Chaos akan bisa menyaingi kesuksesan Extreme Job. Film yang dibintangi Honey Lee tersebut tercatat ditonton 16.2 juta penonton pada awal tahun ini.

The Bad Guys: Reign Of Chaos masih berkisah tentang tim investigasi bentukan Detektif Oh Gu Tak. Sang detektif masih bekerja sama dengan Park Woong Cheol, seorang mantan narapidana.

Selain Park Woong Cheol, Oh Gu Tak mendapat dua anggota baru. Mereka adalah Kwak No-Soon dan Ko Yoo-Sung. Tim Detektif Oh bertugas untuk menangkap seorang narapidana bernama No Sang-Sik, yang berhasil melarikan diri dari tahanan. No Sang Sik diketahui bekerja untuk yakuza. Baca Juga: Pamer Perut Buncit di Kolam Renang, Kimberly Ryder Bikin Warganet Gemas Oh Gu Tak dan Park Woong Cheol masih diperankan oleh aktor-aktor yang sama dengan Bad Guys versi drama, yakni Kim Sang Joong dan Ma Dong Seok. Sementara Kwak No Soon dan Ko Yoo Sung dihidupkan oleh Kim A Joong dan Jang Ki Young.