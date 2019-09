JAKARTA – Lucinta Luna seakan terus mencari perhatian netizen lewat berbagai unggahannya di Instagram. Kali ini, pedangdut yang kental dengan isu transgender tersebut mengunggah videonya saat berguling-guling di atas hamparan gurun pasir, Selasa (10/9/2019).

Dalam video berdurasi kurang lebih satu menit itu, Lucinta Luna yang mengenakan celana jeans dan atasan abu-abu awalnya terlihat memutar-mutarkan tubuhnya. Lalu, pelantun lagu Jom Jom Manjalita itu terlihat melakukan koprol.

Baca juga: Kasus Bebby Fey, Lucinta Luna: Mereka Pansos sama Atta Halilintar

Seakan tak cukup puas bermain di gurun pasir, Lucinta Luna pun menggulingkan tubuhnya dari dataran yang lebih tinggi ke dataran yang lebih rendah. Mantan personel Duo Bunga itu pun terlihat menikmati aksinya saat bermain di gurun pasir.

Setelah berguling-guling, Lucinta Luna pun meminta tolong. Namun, mantan rekan duet Ratna Pandita ini mengucapkan kalimat yang terdengar kocak.

“Help me, tolong aku Habibah, tolong aku Darkonah. Habibah tolongin Darkonah. Oh my God, i don't see someone again,” ujar Lucinta Luna dalam video tersebut.

Melengkapi ungghannya, Lucinta Luna juga menuliskan serangkaian kalimat di kolom keterangan. Dalam tulisannya itu, Lucinta Luna mengaku baru saja mengalami keguguran. “Jangan diliat buat yang enggak kuat 😭 ... Seketika itu Ratu Salomeh keguguran lagi 😭 ... maafkan Ratumu yah netizen salomeh 🙏🏻😭,” tulis Lucinta Luna. Baca juga: DJ Bebby Fey Bongkar Isi Chat Seks-nya dengan Youtuber Terkenal Unggahan tersebut pun mampu menyita perhatian netizen. Meski telah disaksikan oleh lebih dari 189 ribu kali, namun tak sedikit dari warganet menghujat pedangdut yang dipercayai memiliki nama asli Muhammad Fattah ini. Sebagian besar dari warganet menilai bahwa Lucinta Luna tengah berhalusinasi lantaran mengaku mengalami keguguran. Padahal, pedangdut ini sendiri diduga merupakan seorang transgender. “Memang dasarnya enggak bisa hamil ya zheyenkkuh😘 kebanyakan haluu😀,” ujar salah seorang warganet. Sementara itu, ada pula warganet lainnya yang menyebut Lucinta Luna seperti tengah kerasukan hantu ular yang diceritakan pada kisah KKN di Desa Penari. “Kesurupan ular desa penari,” tambah warganet lainnya. Di sisi lain, ada pula warganet yang merasa terhibur dengan tingkah yang diperlihatkan oleh Lucinta Luna. “Gua enggak ngefans cuma gua suka liat ke bodohannya. Halu tingkat tinggi🤣,” tulis warganet yang lain.