JAKARTA – The Town merupakan film asal Amerika bergenre kriminal thriller. Naskah film ini diangkat dari novel berjudul Prince of Thieves yang didasarkan pada kisah nyata karya Chuck Hogan.

Film ini ditayangkan perdana di Venice Film Festival pada 8 September 2010. Sementara di Amerika Serikat, film yang disutradarai oleh Ben Affleck ini dirilis pada 17 September 2010.

Kisah film ini berawal dari empat sekawan asal Charlestown, Boston yang melakukan perampokan bank. Empat pria tersebut yakni Douglas 'Doug' MacRay, James 'Jem' Coughlin, Albert 'Gloansy' MacGloan dan Desmond 'Dez' Elden.

Dalam proses perampokan bank tersebut, mereka menyandera manajer bank bernama Claire Keesey. Namun akhirnya mereka membebaskan Claire tanpa melukainya sedikit pun.

Doug lantas mengetahui bahwa Claire tinggal di wilayah kediamannya. Untuk mencaritahu apakah korbannya itu melapor ke polisi atau tidak, Doug pun mendekatai Claire dan mengorek informasi lebih dalam tentang perampokan yang sebenarnya dilakukan oleh kawanannya itu. Namun, apa yang dilakukan Doug pada Claire menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka. Doug menyembunyikan cerita cintanya dan Claire dari 3 kawannya, terutama Jem yang diyakininya akan membunuh sang kekasih. Baca Juga: Deretan Artisan yang Izinkan Nama Anaknya Dipakai Orangtua Lain Claire kemudian memutuskan hubungan cintanya dengan Doug saat mengetahui bahwa sang kekasih adalah salah satu orang yang sempat menyanderanya. Claire lantas bergabung dengan FBI untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dilema pun menghampiri pikiran Doug. Dia berniat untuk berhenti dari pekerajaannya sebagai perampok. Namun, di sisi lain, sang atasan, Fregie mengancam akan membunuh Claire jika Doug tak meneruskan pekerjaannya. The Town (2010) Sutradara: Ben Affleck Produser: Graham King, Basil Iwanyk Skenario: Peter Craig, Ben Affleck Pemeran: Ben Affleck sebagai Douglas "Doug" MacRay Rebecca Hall sebagai Claire Keesey Jon Hamm sebagai agen khusus FBI Adam Frawley Jeremy Renner sebagai James "Jem" Coughlin Blake Lively sebagai Krista "Kris" Coughlin Chris Cooper sebagai Stephen MacRay Victor Garber sebagai David