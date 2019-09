JAKARTA – Pesulap Demian Aditya membagikan kondisi terkininya setelah dikabarkan kembali mengalami kecelakaan saat beraksi di atas panggung. Suami dari Sara Wijayanto inipun mengonfirmasi bahwa kondisnya saat ini baik-baik saja, Senin (9/9/2019).

Kabar tersebut dibagikan Demian dalam unggahan di Instagram pribadinya. Dalam postingannya, Demian membagikan potret tubuhnya yang terlihat terbagi menjadi dua bagian terpisah.

“Buat magiclovers, terima kasih sudah pada nanyain. Saya baik-baik saja. Sebenarnya, kalau nonton perform gue sampai habis harusnya tau kok,” tulis Demian mengawali keterangan fotonya.

Demian pun menanggapi ucapan masyarakat yang menilai situasi sulap yang dia ciptakan sebagai tipuan atau prank. Ayah 1 anak ini pun mempersilakan masyarakat untuk menganggap aksi sulapnya sebagai apa yang mereka pikirkan.

Baca juga: Terinspirasi dari Film Saw, Demian Aditya Lakukan Aksi Berbahaya

“Anyway, buat yang bilang itu prank, for me it’s not a prank (buat saya itu bukan prank) karena di ilusi itu ada jalan cerita dan sebab akibatnya (kalau nonton dan ngerti). Ilusi-ilusi gue dari dulu-dulu juga udah begitu. Tapi ya bebaslah orang mau anggapnya apa,” sambungnya.

Seperti diketahui, aksi sulap Demian Aditya dikabarkan kembali gagal. Hal ini dilihat dari unggahan pedangdut Dewi Perssik di Insta storiesnya. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu, tampak Demian terbaring di atas sebuah meja berwarna hitam. Sementara itu, kru televisi tampak panik dan salah seorang di antara mereka meminta agar kamera dimatikan. “Ya Allah Demian, ngeri banget ya Allah semoga enggak kenapa-kenapa,” tulis wanita yang akrab disapa Depe itu. Unggahan tersebut pun kemudian dibagikan oleh akun gosip @lambe_turah. Tak sedikit warganet pun menuliskan tanggapan mereka mengenai aksi dari Demian. Baca juga: Deddy Corbuzier Bongkar Kebohongan Sulap Sendok Bengkok Bahkan, salah seorang warganet menyebut hobi Demian adalah menipu malaikat maut. “Nama : demian hobi : nge prank malaikat maut 😂,” tulis salah seorang warganet. “Sudah atuh, kata saya jangan gitu-gitu lagi (sulap berbahaya). Mending ikutin istrinya, Mba Sara Wijayanto mencari hantu di YouTube,” sahut warganet yang lain dengan berbahasa Sunda. “Demian ini sering kayak gini. Dia kaya unprofesinal yah mending pensiun lah bahaya banget,” tambah yang lain.