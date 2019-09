JAKARTA - Istri dari Samuel Zylgwyn, Franda, marah dengan salah seorang netizen yang mengaku sangat mengidolakan dirinya. Hal tersebut dipicu lantaran penggemarnya tersebut menamai anaknya dengan nama buah hatinya dan Samuel, yakni Zylvechia.

Menurut Franda, nama Zylvechia merupakan nama yang telah ia ciptakan khusus untuk putrinya sejak masih di dalam kandungan. Dan ia nampaknya tak terima jika ada orang lain yang menggunakan nama buah hatinya.

Melalui akun Instagram, wanita 32 tahun ini nampak langsung melabrak orangtua dari bocah bernama Zylvechia Kim***** tersebut. Ia bahkan mengaku kesal lantaran orang tersebut menggunakan nama Zylvechia untuk menamai buah hatinya.

"Ini namanya ngikutin nama anak saya banget?? Sampe setulisannya, sepanggilannya juga?," tulis Franda, yang dikutip dari sebuah akun gosip.

"Aduh.. lain kali mungkin bisa lebih kreatif. Saya bikin nama mikirnya susah-susah lho.. cari nama yang bagus, khusus buat anak saya. Lalu main dicomot saja sama orang lain buat namain anaknya," lanjutnya.

Tak hanya sekadar mengomentari salah satu foto yang diunggah orangtua penggemarnya, dan mengungkapkan rasa kecewanya lantaran nama anaknya dipakai begitu saja. Franda juga mengirimkan pesan pribadi melalui Instagram pada orangtua dari Zylvechia tersebut.

Melalui pesan tersebut, Franda mengungkapkan bahwa nama Zylvechia yang ia berikan pada putrinya merupakan nama istimewa. Sebab, dirinya hampir berbulan-bulan sengaja mencari nama yang sama sekali tak dimiliki orang lain, khusus untuk putri kecilnya.

"Seriously your baby doesn't deserve that name!!! Saya bikin sendiri nama itu, ga cari dari buku atau manapun. Saya BIKIN SENDIRIIII, berusaha cari nama bagus unik yg GA ADA ORANG PUNYA buat anak saya. Terus kamu Nyolong nama itu buat anak kamu yg umurnya ga jauh dari anak saya. Plek setulisannya.. plek sepanggilannya.. dan kalian kelihatan bangga sekali. Ngerti ga rasanya kaya apaa sakitnya??" tulis Franda.

"Sebagai orang tua pasti tau kan rasanya pengen kasih terbaik buat anak kita? Nama ZYLVECHIA itu persembahan saya buat anak saya. Berbulan2 waktu hamil berusaha bikin2 nama. Cari yang terbaik buat anak saya. Yang ga ada orang punya. Terus kalian dengan gampangnya ambil gitu aja," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, suami dari penggemar Franda pun nampak menuliskan alasannya memakai nama Zylvechia sebagai nama buah hati mereka. Berangkat dari istrinya yang memang mengidolakan pasangan Franda dan Samuel Zylgwyn, akhirnya mereka sepakat memakai nama Zylvechia sebagai nama depan anak mereka. Padahal, sang suami mengatakan bahwa ia ingin memberikan nama Kimi untuk putri kecilnya tersebut.

"Just sharing aja ya. Pada saat istri mengandung, sebenarnya saya sudah mempersiapkan nama Kimi dari nama anak Ji**y L*n. Karena saya sehari-hari dipanggil Kiddy, jadi saya berpikir lucu kali ya punya anak namanya Kimi. Tapi istri tidak suka dan dia lebih tertarik dengan nama anak seorang public figure, dikarenakan istri saya ngefans sama si artis," tulis suamibdari oenggemar berat Franda dan Samuel.

Seiring berjalannya waktu, ia pun mengaku mengalah dengan istrinya dan merelakan anaknya menggunakan nama Zylvechia. Namun, lagi-lagi ia harus mengalah lantaran istrinyapun tak mau jika putri mereka dipanggil dengan sebutan Kimi.

"Awalnya saya tidak setuju dan debatlah, pada akhirnya si istri bilang Vechia saja ya. Saya pikir tanggunglah pake Zylvechia saja, dengan catatan saya mau nama belakang Kim*****. (pikir saya biar nanti bisa dipanggil Kimi). Tapi seiring berjalannya waktu malah lebih sering dipanggil Vechia," jelasnya.

"Kita sama sekali enggak menyangka kalau mama ini akan berakibat dengan ketidaksenangan si publik figure. Intinya dari cerita ini hanya karena istri saya ngefans. Serendah apa anak kami sehingga dianggap tidak layak memakai nama Zylvechia," tutupnya.