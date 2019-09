JAKARTA - Sheryl Sheinafia menjadi salah satu penyanyi solo wanita yang tengah naik daun. Dirinya berhasil menjadi idola anak muda milenial dengan suara merdu sekaligus kemahirannya bermain gitar.

Sheryl Sheinafia mengaku kerap mencari inspirasi lagu dari apa yang ia alami, termasuk rasa sedih dan bahagia. Dengan demikian, Sheryl Sheinafia lebih mudah menciptakan lagu yang relevan dengan suasana hati dan jujur dalam berkarya.

Baca Juga:

Syuting Film Bebas, Berat Badan Sheryl Sheinafia Naik 6 Kilo

Sheryl Sheinafia Deg-degan Tunggu Penampilan John Mayer di Indonesia

"Dari kejadian-kejadian pribadi aku, aku lagi ngapain. Ketika sedih aku tuh yang suka kepikiran, nantinya berubah menjadi lagu. Karena sebenarnya aku bukan orang yang suka sedih-sedih gitu. Ketika aku luapkan menjadi lebih jujur gitu," ungkap Sheryl Sheinafia di KFC Cikini, Jakarta Pusat.

Di belantika musik Tanah Air, lagu-lagu Sheryl Sheinafia seperti Sweet Talk dan Fix You Up menjadi salah satu lagu yang wajib menjadi playlist anak muda milenial. Oleh sebab itu, dua lagu itu masuk dalam album kompilasi Dari Indonesia untuk Dunia.

Dua lagu Sheryl Sheinafia yang berbahasa Inggris itu diharapkan bisa menebus pasar luar negeri. Lagu yang dianggap cocok, dari segi bahasa dan rasa.

Baca Juga:

Pamer Pakaian Dalam, Clara Duo Semangka: Ukurannya Gede Banget

Denny Darko Ungkap Pesan dari Saudara Raffi Ahmad yang Sudah Meninggal





"Go international maknanya buat aku bagaimana lagu-lagu bisa menyentuh untuk banyak orang, termasuk skala global. Ya mudah-mudahan, pasar di luar suka. Sesuai nama albumnya, Dari Indonesia untuk Dunia," jelas Sheryl Sheinafia.

Album Dari Indonesia untuk Dunia berisi Sorry, Damn I Love You dari Agnez Mo, My Situation dan Hero dari Noah, Cant Stop dari RAN, Dancing in Paradise dari Chloe X, I Dont Give a What dari Nima, dan Little Boy dari Francis Karel.