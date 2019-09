LOS ANGELES - Hubungan model Anwar Hadid dan penyanyi Dua Lipa dikabarkan semakin serius. Mengutip Cosmopolitan, pasangan ini telah tinggal serumah meski baru berpacaran 2 bulan silam.

Hadid dan Dua Lipa menyewa sebuah apartemen di New York, sembari pelantun New Rules itu menggarap album keduanya. "Mereka tidak terpisahkan," kata seorang sumber seperti dikutip dari The Sun, Selasa (3/9/2019).

Sumber itu menambahkan, Dua Lipa selalu menghabiskan waktu bersama Hadid saat dia berada di Los Angeles. Begitu pula sebaliknya dengan Hadid saat singgah ke London.

Sejak tinggal bersama, sumber lain membocorkan, Dua Lipa lebih banyak menghabiskan waktunya di New York ketimbang London, kota asalnya. Dengan begitu, dia dapat berkumpul bersama Hadid dan keluarganya yang lebih banyak bermukim di kota berjuluk Big Apple tersebut.

Keseriusan Anwar Hadid tak hanya ditunjukkannya dengan tinggal bersama Dua Lipa. Pertegahan Agustus silam, model 20 tahun itu bahkan mengambil keputusan besar dalam hidupnya dengan berpindah agama. Kabar tersebut diketahui dari unggahan seorang pendeta bernama Lovy L. Elias di akun Instagram pribadinya, pada 24 Agustus 2019. Dalam foto tersebut, Hadid tampak menjalani prosesi baptis selam di Malibu, California, Amerika Serikat. "Kehadiran Roh Kudus sangat kuat pada proses pembaptisan minggu lalu," tulis sang pendeta sambil menautkan unggahannya ke akun Instagram Anwar Hadid.* Baca juga: Hengkang dari NOAH, Uki Kautsar Banting Setir Jadi Pebisnis