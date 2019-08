JAKARTA – Anwar Hadid belakangan ini menjadi sorotan publik lantaran foto proses pembaptisannya tersebar di Instagram. Foto tersebut diunggah oleh seorang pendeta yang menuntun Anwar menjadi seorang nasrani.

Dalam foto yang diunggah pendeta bernama Lovy L Elias, terlihat Anwar Hadid tengah berada di tepi Pantai Malibu, California. Sang pendeta pun terlihat memegang kepalanya sembari melantunkan doa.

Sementara itu, tiga pria lainnya pun berada di lokasi yang sama dan menjadi saksi atas prosesi keagamaan yang dijalani oleh model berusia 20 tahun tersebut.

“Kehadiran Roh Kudus yang kuat pada proses pembaptiasan pekan lalu,” tulis sang pendeta dalam unggahannya.

Pria yang diketahui tengah dekat dengan penyanyi Dua Lipa ini sebelumnya diketahui merupakan seorang muslim. Dengan tersebarnya foto pembaptisan tersebut, maka diketahui bahwa kini Anwar sudah berpindah agama.

Selain dikenal dekat dengan Dua Lipa, berikut 5 fakta lainnya mengenai Anwar Hadid yang belum lama ini jalani proses pembaptisan di Malibu, California.

1. Adik dari Gigi dan Bella Hadid

Melihat nama belakang Anwar Hadid, mudah ditebak jika pria dengan tinggi 185 sentimeter ini memiliki ikatan keluarga dengan dua model cantik Bella dan Gigi Hadid. Ya, Anwar merupakan adik bungsu dari Bella dan Gigi Hadid.

Anwar Hadid sendiri lahir dari pernikahan Yolanda Hadid dan Mohamed Hadid. Pemilik nama lengkap Mohamed Anwar Hadid ini lahir pada 22 Juni 1999 di Los Angeles.

2. Foto Mesra Bersama Dua Lipa

Sempat menutupi kisah cinta mereka, Anwar Hadid dan Dua Lipa kini lebih terang-terangan. Bahkan, di hari ulang tahun ke-24 pelantun lagu New Rules itu, Anwar melayangkan ciuman di pipi Dua Lipa.

Tak hanya itu, paparazi juga berhasil menangkap potret kebersamaan Anwar dan Dua Lipa. Selain berpegangan tangan, di salah satu foto terlihat Anwar menempatkan tangannya pada paha penyanyi asal Inggris tersebut.

3. Sempat Dekat dengan Kendal Jenner

Sebelum Dua Lipa, Anwar Hadid juga dikabarkan sempat dikabarkan dekat dengan Kendall Jenner. Keduanya terlihat berada di sebuah hotel sembari memesan pizza dan champagne. Kendati demikian, mereka menepis adanya hubungan spesial di antara mereka.

4. Mantan Putra Sambung David Foster

Setelah kedua orangtuanya bercerai, ibunda Anwar Hadid, Yolanda Hadid menikah dengan musisi asal Kanada David Foster. Dengan begitu, Anwar, Bella serta Gigi Hadid pun menjadi anak sambung dari Foster.

Sayangnya, rumah tangga sang ibu dengan pelantun lagu The Best Of Me itu harus kandas di usia pernikahan yang menginjak enam tahun.

5. Model serta Musisi

Anwar Hadid mengawali karier di dunia entertainment dengan menjadi seorang model. Mengawali debutnya, Anwar tampil di Nylon Magazine pada Oktober 2015 silam.

Karier Anwar di dunia modelling pun cukup gemilang. Dia tergabung dalam agensi besar dunia yakni IMG Models.

Mengembangkan talenta lainnya di dunia entertainment, Anwar juga berkecimpung di dunia musik. Pada April lalu, Anwar pun telah meluncurkan album perdananya yang bertajuk Bleach. (sus)