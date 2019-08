LOS ANGELES - Dua sutradara Marvel Cinematic Universe (MCU) terlibat dalam proyek Jagat Sinematik DC? Tampaknya hal itu akan terwujud ketika Taika Waititi nanti bergabung dalam Suicide Squad 2 arahan James Gunn.

Mengutip Deadline, sutradara Thor: Ragnarok itu digaet menjadi aktor dalam film yang akan didistribusikan Warner Bros. tersebut. Sayang, detail peran yang disodorkan pada Waititi masih dirahasiakan.

Yang menarik, Suicide Squad 2 akan menjadi film DC Comics kedua yang akan diperankan Waititi. Pada 2011, dia berperan sebagai Tom Kalmaku dalam film Green Lantern arahan sutradara Martin Campbell.

Bermain dalam film DC dan Marvel sekaligus, memang bukan hal tabu di industri perfilman Hollywood. Aktor Laurence Fishburne misalnya, pernah berakting dalam Man Of Steel (2013) dan Ant-Man and The Wasp (2018).

Selain itu, adapula JK Simmons yang terlibat dalam Justice League (2017) dan Spider-Man: Far From Home (2019). Jangan pula lupakan Idris Elba yang bermain dalam Avengers: Infinity War (2018) dan Suicide Squad 2 (2021). Apabila Waititi menerima tawaran untuk membintangi Suicide Squad 2, maka dia dipastikan akan sangat sibuk ke depannya. Pertengahan Oktober 2019, sutradara asal Selandia Baru itu akan menjalankan tur promosi film terbarunya, Jojo Rabbit. Film itu akan debut di bioskop pada pertengahan Oktober 2019. Dia juga dipercaya untuk menulis skenario sekaligus mengarahkan film Next Goal Wins untuk Fox Searchlight Pictures. Setelahnya, dia akan fokus menggarap Thor: Love and Thunder yang dijadwalkan syuting pada semester II 2020 dan tayang pada 5 November 2021.*