NEW JERSEY – MTV Video Music Awards 2019 kembali digelar di Prudential Center, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (26/8/2019) waktu setempat. Ajang ini dibuka dengan penampilan Taylor Swift yang melantunkan You Need to Calm Down dan Lover.

Melanjutkan aksi panggung mantan kekasih Taylor Lautner itu, Miley Cyrus menampilkan Slide Away. Sementara Lizzo membuat Prudential Center bergemuruh dengan penampilan energiknya lewat Truth Hurts dan Good As Hell.

Setidaknya, ada 24 kategori penghargaan dalam ajang musik bergengsi ini. Ariana Grande dan Taylor Swift mendominasi nominasi MTV Video Music Awards 2019 dengan masing-masing 12 kategori.

Swift pulang dengan tiga trofi: Video Of The Year, Video For Good, dan Best Visual Effects. Grande juga memborong tiga penghargaan lainnya: Artist of The Year, Best Art Direction, dan Song of Summer.

Selain kedua musisi muda itu, ada juga Billie Eilish yang meraih penghargaan Best New Artist dan Push Artist of The Year. Lewat lagu Bad Guy, penyanyi 17 tahun itu juga meraih penghargaan Best Editing.

Berikut daftar para pemenang MTV Video Music Awards 2019 yang dikutip dari Billboard. VIDEO OF THE YEAR Taylor Swift – You Need to Calm Down ARTIST OF THE YEAR Ariana Grande SONG OF THE YEAR Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix) BEST NEW ARTIST Billie Eilish BEST COLLABORATION Shawn Mendes & Camila Cabello – Senorita PUSH ARTIST OF THE YEAR Billie Eilish BEST POP Jonas Brothers – Sucker BEST HIP HOP Cardi B – Money BEST R&B Normani ft. 6lack – Waves BEST K-POP BTS ft. Halsey – Boy With Luv BEST LATIN ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – Con Altura BEST DANCE The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – Call You Mine BEST ROCK Panic! At The Disco – High Hopes VIDEO FOR GOOD Taylor Swift – You Need to Calm Down BEST DIRECTION Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix) – Sutradara: Calmatic – BEST VISUAL EFFECTS Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – ME! – Visual Effects oleh Loris Paillier & Lucas Salton untuk BUF VFX BEST EDITING Billie Eilish – Bad Guy – Disunting oleh Billie Eilish BEST ART DIRECTION Ariana Grande – 7 Rings – Art Direction oleh John Richoux BEST CHOREOGRAPHY ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – Con Altura – Koreografi oleh Charm La’Donna BEST CINEMATOGRAPHY Shawn Mendes & Camila Cabello – Senorita – Sinematografi oleh Scott BEST GROUP BTS BEST POWER ANTHEMS Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign Hot Girl Summer SONG OF SUMMER PRESENTED BY SAMSUNG Ariana Grande & Social House – Boyfriend VIDEO VANGUARD Missy Elliott*