JAKARTA – Aktor Arifin Putra belum lama ini tepergok tengah bersama seorang wanita yang belum diketahui identitasnya. Foto Arifin dan wanita tersebut yang tengah berdiri di MRT dibagikan oleh akun gosip @lambe_turah di Instagram.

“Uh, hengpon jadul ketemu babang ganteng Arifin Putra. Sama siapa sih bang itu sebelahnya bang? Kepo deh minceu,” tulis sang pengelola akun dalam postingannya, Minggu (25/8/2019).

Dalam foto tersebut, Arifin tampak mengenakan kaus lengan panjang berwarna hitam dengan celana senada. Sebuah kacamata dengan bingkai hitam tipis pun dikenakan oleh pemain film The Night Comes For Us.

Sementara itu, sang wanita tampak mengenakan pakaian olahraga dengan model terbuka. Namun, pakaian tersebut dilapisi dengan atasan hijau dengan model terbuka di bagian belakang.

Sehelai celana pendek berwarna putih pun dikenakan wanita yang belum diketahui identitasnya itu. Arifin dan wanita tersebut pun tampak santai saat berada di moda transportasi umum itu.

Tampaknya, pakaian dengan model tak lazim yang dikenakan oleh wanita tersebut menjadi sorotan netizen. Tak sedikit dari para pengguna Instagram menanggapi foto tersebut dengan pembicaraan mengenai sosok wanita yang bersama Arifin.

"Pakai baju gitu cara makenya diiketin di belakangnya atau gimana?" tanya salah seorang warganet.

"Kayaknya baju mbaknya terbalik, kancingnya aja di belakang tuh," sahut yang lain.

"Kalau orang kaya pakainnya kebanyakan yang bolong-bolong ya? padahal sudah kaya, miris," tambah warganet lainnya.

Sementara itu, ditelusuri melalui akun Instagramnya, Arifin Putra tak membagikan potret kebersamaannya dengan wanita yang sama di foto yang berhasil diabadikan oleh akun gosip tersebut. Arifin pun tampaknya cukup tertutup perihal kehiudpan pribadinya.