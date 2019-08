JAKARTA – Sepuluh bulan menjalani kehidupan rumah tangga bersama, Maia Estianty dan Irwan Mussry masih terlihat romantis. Bahkan di media sosial keduanya kerap kali menebar kata cinta hingga pujian satu sama lain.

Seperti belum lama ini, Maia Estianty mengaku rindu terhadap sang suami yang tengah bertugas ke Makau. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Maia mengunggah foto kebersamaan dengan Irwan Mussry, Minggu 15 Agustus 2019.

Kalimat pujian pun dituliskan Maia untuk sosok suaminya itu. Bahkan, ibu dari Al, El dan Dul ini membeberkan kebaikan yang dia rasakan dari Irwan Mussry.

“Dia adalah suami terbaik di dunia, @irwanmussry Maasyaa Allah. Selalu hargain orang lain, enggak pernah cemburuan, membebaskan istrinya berekspresi menjadi diri sendiri. Sesuatu yang paling penting sayang banget sama anak-anak. Love you honey,” tulis Maia Estianty melalui akun @maiaestiantyreal.

Belum sampai 24 jam dibagikan, unggahan Maia pun diramaikan oleh para warganet yang menekan tombol suka. Bahkan, beberapa rekan artis pun turut memberikan komentar atas unggahan mantan istri Ahmad Dhani tersebut.

Penyanyi Rossa yang ikut berkomentar pun membeberkan perubahan sifat Maia lantaran pengaruh Irwan Mussry.

“So sweeettttt. Ternyata mas Irwan yang bisa bikin lo sweet gini ya ciiiinnn ahahhahaa. So happy for both of you❤️,” tulis Rossa.

Sementara itu, beberapa rekan selebritis lainnya seperti Yuni Shara hingga Vicky Shu pun ikut meramaikan unggahan tersebut. Mereka seakan ikut senang dengan kebahagiaan yang diperlihatkan oleh Maia Estianty.

“Alhamdulillah yo Maiiiiiii,” tulis Yuni Shara.

“Auuuuwwwww😍😍😍😍😍,” goda Vicky Shu.