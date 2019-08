JAKARTA - Musisi Maia Estianty saat ini tengah berbahagia lantaran memiliki keluarga yang utuh. Usai bercerai dari Ahmad Dhani, pentolan dari Duo Maia ini tak hanya bisa kembali berkumpul dengan ketiga anak kandungnya, namun juga sudah memiliki suami baru, yakni Irwan Mussry.

Bisa berkumpul dengan anak-anaknya, rupanya kerap menjadi momen berharga bagi wanita 43 tahun tersebut. Bahkan dirinya diketahui sering mengunggah foto kebersamaannya dengan ketiga anak-anaknya.

Baru-baru ini, Maia Estianty kembali mengunggah foto bersama putra bungsunya, Abdul Qodir Jaelani atau Dul. Ia bahkan memuji putranya tersebut, yang sudah mulai mandiri dan membuat dirinya bangga.

"Mom and Son !!!! @duljaelani yang sekarang sudah sangat mandiri.. Proud of you son !!!," tulis Maia Estianty pada keterangan foto.

Dalam foto tersebut, keduanya nampak memiliki model serta warna rambut yang sama. Sebelumnya pula, melalui akun Instagram Stories, Maia terlihat mengunggah momen saat rambut Dul tengah di blow oleh penata rambut favoritnya.

"Anak dan emak, hairstylist nya sama..," tulisnya pada Instagram Stories.

Unggahan Maia Estianty hingga saat ini telah disukai oleh 32 ribu lebih orang di Instagram. Bahkan ratusan komentar yang terdapat dalam foto tersebut, menyebut bahwa Dul nampak terlihat jauh lebih cantik dibandingkan Maia.

"Neh bunda wkt hamil dul pengen anak cew, mknya si dul bs ayu mcm ini," tulis ph1n5.

"Dul anak paling cantik," tulis istychiee.

"Lha Kok Dul cantik," tulis wayan_hani.

"Cantikan anaknya drpd emaknya." tulis niaadham.