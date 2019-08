SEOUL - Pengakuan Goo Hye Sun tentang alasan Ahn Jae Hyun ingin menceraikannya berdampak besar pada karier aktor 32 tahun itu. Dia harus menghadapi amarah publik Korea yang berujung pada pemboikot di dunia hiburan.

Hingga Sabtu 24 Agustus 2019, Ahn Jae Hyun sudah kehilangan dua kontrak iklan. Merek fesyen Giordano mendepaknya sebagai brand ambassador dan menghapus semua fotonya dari koleksi musim gugur/musim dingin bersama Jung Woo Sung, pada 23 Agustus 2019.

Baca Juga:

Goo Hye Sun: Ahn Jae Hyun Minta Cerai karena Puting Payudaraku Tak Seksi

4 Fakta Mengejutkan soal Kisruh Rumah Tangga Ahn Jae Hyun dan Goo Hye Sun

Sehari sebelumnya, brand kosmetik juga mengakhiri kerjasama mereka dengan Ahn Jae Hyun. Semua iklan yang berhubungan dengan sang aktor ditarik brand kosmetik tersebut dari pasaran.

Tak hanya itu, kisruh rumah tangganya dengan Gong Hye Sun juga berdampak pada kariernya di dunia televisi. Warganet Korea mendengungkan boikot atas penampilan Ahn Jae Hyun dalam variety show New Journey to the West dan drama Love with Flaws.

Terkait aksi boikot tersebut tim produksi Love with Flaws mengaku, masih melihat perkembangan kasus perceraian Ahn Jae Hyun dan Goo Hye Sun. Sementara New Journey to the West memastikan akan menunda syuting variety show tersebut.

"Selain penundaan syuting, kami tidak bisa menyampaikan apapun terkait produksi New Journey to the West saat ini," ujar staf produksi program tersebut seperti dikutip dari Koreaboo.

Baca Juga:

Ganti Model Rambut, Dul Disebut Lebih Cantik dari Maia Estianty

Kritikus Film Khawatir Masyarakat Indonesia Tak Bisa Terima Film Efek CGI





Ahn Jae Hyun menjadi personel tetap New Journey to the West sejak 2016. Pada awal kemunculannya dalam program itu, penonton sangat menyukai penampilan karena dianggap sebagai suami yang polos dan sangat memuja istrinya, Goo Hye Sun.