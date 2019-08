JAKARTA - GFRIEND membuka gelaran konser bertajuk Go Go GFRIEND! Asia Tour 2019 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Jumat (23/8/2019). Dimulai pada pukul 19.00 WIB, lewat lagu Me Gustas Tu

GFRIEND kini berada di bawah naungan agensi Big Hit Entertainment itu tampil girly dengan dress berwarna biru, mint, peach, kuning dan pink. Enam personelnya, Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB, dan Umji juga tampil enerjik dengan tarian yang kompak.

Melanjuti penampilannya, GFRIEND langsung membawakan lagu Life Like a Party dan Vacation. Dua lagu ini disambut sorakan yang meriah dari penggemarnya, Buddy sambil memainkan lightstick. Bahkan dengan kompak mereka mengatakan yel yel "Eee a eeeee a".

"Halo Indonesia apa kabar? Kami GFRIEND," sapa enam membernya di atas panggung.

Sang leader, Sowon mengatakan jika mereka melakukan perjalanan panjang untuk sampai kesini. Rasa lelah itu pun dikatakan terbayar saat melihat antusias dari penggemar mereka di Indonesia.

"Kami terbang 7 jam, tapi sekarang enggak capek lagi karena ada kalian di sini," ujar Sowon.

Menambahkan rekannya, SinB juga merasa bahagia walaupun awalnya merasa gugup jelang konser. "Hatiku berdebar sebelum datang kesini, tapi saat melihat teriakan kalian aku kaget banget. Keren sekali, Buddy!" Go Go GFRIEND ternyata punya makna khusus bagi para membernya. Eunha mengatakan jika lewat konser ini, mereka dan penggemarnya bisa berlari bersama menuju impian. "Jadi, apakah kalian siap berlari? Ayo!" kata Eunha.

Go Go GFRIEND Asia Tour dimulai pada 18 Mei di Seoul, Korea Selatan. Selanjutnya, pelantun Fever ini menyambangi Thailand, Malaysia, Singapura dan Hong Kong. Hingga akhirnya sampai ke Indonesia, dan melanjuti tur lainnya, GFRIEND akan hadir di Filipina, Taiwan dan Jepang.