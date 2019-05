JAKARTA - Girlband GFriend akan kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia. Pada bulan Agustus 2019, SinB cs akan kembali ke Jakarta untuk menggelar konser.

Baca Juga: GFriend Gugup Comeback dengan Album Baru Usai Vakum 7 Bulan

MyMuscTaste selaku promotor telah mengonfirmasi kedatangan GFriend untuk konser solo perdana mereka di Tanah Air. Konser bertajuk GO GO GFRIEND! tersebut akan digelar pada 23 Agustus 2019 di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Ada empat kategori tiket yang disediakan oleh MyMuscTaste. Yang termurah adalah kategori GA, yakni Rp850 ribu. Sementara satu kategori di atasnya adalah VIP yang dibanderol seharga Rp1,850,000.

Kategori terakhir adalah VVIP. Kategori ini dibagi menjadi dua macem, yakni tiket VVIP yang seharga Rp2,450,000 dan VVIP seharga Rp3 juta. Yang membedakan keduanya adalah bonus hi-touch dan group photo yang diberikan pada pemegang tiket.

GO GO GFRIEND! memang akan menjadi konser solo perdana pelantun Navillera itu di Indonesia. Tapi, ini bukanlah pertama kalinya GFriend datang ke Tanah Air. Pada Desember 2018, girlband dengan enam member itu sudah pernah datang ke Indonesia untuk menggelar join concert dengan CLC.

Sebagai informasi, GFriend terdiri dari Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB, dan Umji. Menyusul debut mereka pada Januari 2015, popularitas GFriend terus meningkat lewat lagu-lagu hitsnya seperti Me gustas tu, Rough, dan NAVILLERA.

GFriend mencatat sejarah ketika mereka didapuk sebagai girlband pertama yang memenangkan penghargaan MTV Europe Music Awards’ Best Korean Act. Dalam kemenangannya itu, G-Friend mengalahkan grup K-Pop tenar lain seperti Wanna One, SEVENTEEN, Highlight dan Mamamoo.

Baca Juga: Nikita Mirzani Akhirnya Unggah Foto Anak ke-3

Pada 2018, GFriend comeback dengan mini album ke-6 bertajuk Time for the Moon Night. Menyusul kesuksesan mini album tersebut yang mampu menembus chart Billboard, GFriend lantas merilis album ke-2 pada Januari 2019 yang bertajuk Time for Us.

(LID)