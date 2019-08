JAKARTA - Mengaku fans berat Honne, Gempi yang tak sengaja mengcover lagu berjudul Location Unknown mendadak membuat ayahnya mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan duo musik elektronik asal London, Inggris tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Gading Marten di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).

Ia mengaku bahwa pihak Honne tak hanya menyukai serta mengomentari video putrinya, tetapi juga mengirimkan pesan dan menawarkan diri untuk bisa bertemu dengan Gempi pada November mendatang.

"Iya, beruntung kan (dikomentari dan di like)? Bapaknya yang ngefans, anaknya kan belum ngerti," ungkap Gading Marten.

"Terus di direct messages juga sama Honne, sama pihak labelnya juga, nanti diajakin ketemuan. Ya syukur-syukurlah," sambungnya.

Rencananya, Gading akan membawa Gempi untuk bertemu dengan Honne pada 21 November mendatang.

Pertemuan tersebut diketahui bertepatan dengan kedatangan Honne ke Indonesia untuk menggelar konser bertajuk Love Me / Love Me Not di Livespace, SCBD.

"21 November katanya, bawa Gempi," kata Gading.

"Tapi kalau misalnya nanti sponsor acara itu ada rokok, kita ketemunya di hotel atau di meet and greet," tambahnya.

Sementara itu, Gempi yang akan dipertemukan dengan Honne mengaku sudah mengerti akan hal tersebut. Bahkan Gading meminta agar saat hari pertemuan tersebut tiba, Gempi tak malu-malu.

"Ngerti, aku bilangin, 'Gem nanti pas Honne dateng kesini mau ketemu kamu, kamu mau enggak?', 'Mau'. Bener ya nanti jangan malu-malu ya. Bapaknya sih yang mau foto hahaha," kata Gading Marten.