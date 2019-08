JAKARTA – Location Unknown kini menjadi salah satu lagu favorit Gempita Noura Marten atau Gempi. Seperti yang diabadikan oleh Gading Marten, Gempi terlihat bak penyanyi saat menyanyikan lagu yang dinyayikan Honne tersebut.

Gempi yang mengenakan pakaian tidur, terlihat asyik melantunkan lagu Location Unknown meski tidak hafal seluruh lagu. Namun bukan Gempi jika tidak menarik perhatian dengan tingkah gemasnya.

Walaupun tidak hafal dengan lagunya, anak dari pasangan Gading Marten dan Gisella Anastasia itu terlihat menggerakkan bibir atau lip sync. Seraya menunggu bagian reff, gadis 4 tahun juga menggoyangkan tubuhnya.

“Karokean yuk Location unknown ala gempi karoke nungguin reff hahahahahhahahahahahhaahahha 😂 gnite guys,” tulis Gading dalam unggahannya.

Tingkah menggemaskan Gempi pun mampu menyita perhatian netizen. Video berdurasi kurang lebih 2 menit 50 detik itu pun sudah disaksikan sebanyak 1,1 juta kali.

Netizen pun menanggapi video tersebut dengan menuliskan di kolom komentar. Dari sekira 2,9 ribu komentar, terselip tulisan dari akun resmi Honne, duo yang mempopulerkan lagu tersebut.

“You’re officially a member of HONNE now after this video 😊 (Setelah video ini, kamu sekarang resmi menjadi anggota HONNE,” tulis sang pengelola akun.

Para musisi Tanah Air pun ikut memberikan pujian pada gadis kecil berambut panjang ini. Seperti Ariyo Wahab dan Nola B3.

“Aduuuuhhhh gemeeesss bgtttt ❤️❤️❤️,” tulis Nola melalui akun Instagram @riafinola.

“Awal yang sangat meyakinkan. Pas banget! Keren gempiii 🤣👍🏼💖,” puji Ariyo Wahab.