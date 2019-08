JAKARTA – Dwayne Johnson atau yang dikenal juga sebagai The Rock menempati posisi paling atas sebagai aktor dengan bayaran termahal versi Forbes. Dalam rentang waktu 1 Juni 2018 hingga 1 Juni 2019, pemeran Will Sawyer dalam film Skyscraper ini berhasil mengumpulkan pendapatan sekitar USD 89,4 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun.

Menurut Dwayne Johnson, kesuksesan tersebut dia raih dengan upaya selalu memprioritaskan penonton. Dia berusaha untuk memuaskan para penonton filmnya dengan kualitas akting di film yang dia mainkan.

Baca Juga: Setelah 12 Tahun Pacaran, Dwayne Johnson Nikahi Lauren Hashian

“Saya harus mengutamakan penonton. Apa yang diinginkan khalayak, dan menunjukkan skenario terbaik yang bisa kita tampilkan agar para penonton dapat senang melihat film kita, ” ujar Johnson mengatakan kepada Forbes pada 2018.

Untuk film berikutnya yakni Jumanji: The Next Level, Dwayne Johnson mendapatkan pendapatan di muka sebesar USD 23,5 atau Rp335 juta. Selain itu, dia juga mendapat bayaran USD 700 ribu per episode dari HBO.

Baca Juga: Membedah Honor Fantastis Para Aktor Hobbs & Shaw

"Selebriti seperti Dwayne dan (Scarlett) Johansson saat ini memiliki pengaruh yang ekstrem untuk menuntut paket kompensasi yang sangat besar dari studio yang berinvestasi ratusan juta dolar dalam pembuatan film," ujar pengacara hiburan David Chidekel dari Early Sullivan Wright Gizer & McRae kepada Forbes.

Selain Dawyne, Bradley Cooper juga termasuk dalam salah satu dari 10 aktor dengan bayaran paling mahal. Tujuh puluh persen pendapatan yang diraih oleh Cooper setahun belakangan ini dia dapatkan dari Star Is Born.

Berikut, daftar lengkap 10 aktor dengan bayaran termahal versi Forbes 2019:

1. Dwayne Johnson - USD89.4 juta

2. Chris Hemsworth – USD76.4 juta

3. Robert Downey Jr – USD66 juta

4. Akshay Kumar – USD65 juta

5. Jackie Chan – USD58 juta

6. Bradley Cooper – USD57 juta

7. Adam Sandler – USD57 juta

8. Chris Evans – USD43.5 juta

9. Paul Rudd – USD 41 juta

10.Will Smith - USD35 juta