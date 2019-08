TOKYO - Weathering With You, film animasi terbaru karya Makoto Shinkai akhirnya tayang di Indonesia mulai Rabu (21/8/2019). Berjudul asli Tenki no Ko, film yang sebelumnya rilis di Jepang sejak 16 Juli 2019 itu meraih kesuksesan besar.

Di Jepang, Weathering With You sukses merajai box office dan menggeser spin off Fast & Furious, Hobbs & Shaw di weekend kedua penayangannya.

Kesuksesan film Weathering With You memang telah diprediksi tidak sedikit orang. Pasalnya karya Makoto Shinkai sebelumnya, Your Name sukses membekukan USD357 juta (Rp508 miliar) pada penayangan global dalam waktu 16 minggu. Menyusul kesukses Your Name, Weathering With You pun dipercaya akan meraih hal serupa.

Weathering With You berkisah tentang seorang anak muda bernama Hodoka yang tinggal di desa terpencil di Shikoku. Ia kemudian meninggalkan rumah dan memutuskan tinggal di Tokyo.

Dalam perjalanannya, Hodoka bertemu dengan Keisuke, seorang pria aneh yang menawarkan bantuan padanya. Namun karena merasa asing, tawaran itu ditolak oleh Hodoka. Ia baru menghubungi Keisuke setelah beberapa waktu menggelandang di Tokyo. Hodoka mendapat pekerjaan sebagai penulis majalah yang membahas hal-hal supranatural. Yang menarik, hujan selalu turun ketika Hodoka menulis cerita. Setelah mencari tahu, Hodoka menemukan cerita urband legend tentang gadis pengendali cuaca, Hina Amano. Petualangan baru Hodoka dimulai setelah ia berhasil bertemu dengan Hina. Film ini bukan hanya mengusung genre fantasi yang menarik, namun juga menghadirkan para artis besar Jepang sebagai pengisi suara. Beberapa di antaranya adalah Shun Oguri, Kotaro Daigo dan Nana Mori. Lantas seperti apa keseruan dari Weathering With You? Harap saksikan di jaringan bioskop CGV Tanah Air!