LOS ANGELES – Lana Wachowski kembali dipercaya untuk mengarahkan sekaigus menulis skenario sekuel keempat film The Matrix. Sutradara 54 tahun itu akan kembali berkolaborasi dengan Keanu Reeves dan Carrier Anne Moss si pemeran Neo dan Trinity.

Hal itu dikonfirmasi oleh Produser Warner Bross Picture Group, Toby Emmerich pada 20 Agustus silam. Dia menilai, Lana Wachowski merupakan orang tertepat untuk kembali menukangi film yang pertama kali tayang pada Juli 1999 itu.

“Kami sangat antusias, Lana Wachowski kembali menulis, mengarahkan, dan menciptakan cerita baru untuk sekuel The Matrix. Soal skenario, dia akan dibantu novelis Aleksandar Hemon dan David Mitchell,” kata Toby Emmerich seperti dilansir dari Variety, pada Rabu (21/8/2019).

Sekuel keempat The Martrix ini diharapkan mampu mengikuti kesuksesan tiga seri pendahulunya. Apabila ditotalkan, The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003), dan The Matrix Revolution (2003) meraih pendapatan lebih dari USD1,6 miliar atau setara Rp22,7 miliar di box office global.

Film The Matrix 4 dikabarkan memulai syuting paling lambat tahun depan. Sayang, hingga kini belum ada bocoran terkait plot detail film tersebut. Namun beberapa sumber berasumsi, sekuel keempat ini akan berkisah tentang Morpheus yang kembali ke masa lalu.*

