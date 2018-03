LOS ANGELES – Ada kabar gembira bagi para penggemar film sci-fi The Matrix. Film tersebut akan dirilis ulang dalam versi 4K Blu-ray setelah 19 tahun sejak perilisan perdananya.

Neo dalam versi resolusi tertinggi tersebut baru bisa dinikmati pada tanggal 22 Mei mendatang. Demi pengalaman menonton yang lebih baik, The Matrix juga akan mendapatkan sentuhan dari segi audio. Semua audio dari mulai suara pemain, scoring, hingga soundtrack, telah diubah menjadi format Dolby Atmos seperti film-film saat ini.

Para penggemar dipastikan akan merasakan sensasi menonton yang luar biasa dari format 4K Blu-ray ini. Apalagi visual effect yang ada di dalam film The Matrix adalah salah satu yang terbaik pada zamannya.

Keanu Reeves tampil sebagai Neo dalam trilogi film The Matrix. Film pertama dirilis pada tahun 1999, disusul dengan The Matrix Reloaded dan The Matrix Revolutions pada tahun 2003.

Kabarnya akan ada sebuah proyek film baru dari The Matrix. Zak Penn, selaku penulis sutradara, menjelaskan bahwa film baru ini bukan sebuah reboot atau remake dari trilogi pertamanya.

“Apa yang bisa saya katakan pada saat ini adalah tidak ada satu pun yang bisa atau harus melakukan reboot The Matrix. Orang-orang yang tahu Animatrix dan komiknya pasti mengerti. Saya belum bisa mengonfirmasi, kecuali mengatakan bahwa kata-kata reboot dan remake datang dari pemberitaan. Mari kita berhenti untuk merespons berita hoax itu,” tulis Penn dalam Twitternya beberapa waktu lalu.

(SIS)