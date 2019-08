JAKARTA - Dita Soedarjo dan keluarga besar tengah mengalami musibah. Sang ayah, Soetikno Soedarjo ditahan KPK lantaran terjerat kasus pencucian uang.

Dita Soedarjo akhirnya mengungkapkan perasaannya mengenai kondisi yang menimpa sang ayah. Menurut mantan tunangan Denny Sumargo, apa yang tengah dialami sang ayah membuatnya begitu sakit dan terpukul.

"Wow, ini lebih sakit daripada gue batal nikah men, daripada cafe tutup, atau apapun itu. Ini sesuatu yang paling susah dihidup aku ya seumur 27 tahun," ujar Dita Soedarjo saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (18/8/2019).

Penangkapan sang ayah oleh KPK membuat Dita terkejut. Terlebih, kini wanita 27 tahun itu merasakan perubahan dalam kesehariannya.

"Disitu aku ngelihat kayak tiba tiba kaget ya. Kemarin sering ketemu dia, sekarang seminggu sekali sedih banget deh banya-banyak doain ya," lanjut Dita.

Dita pun kini menyerahkan masalah yang dihadapi sang ayah kepada petugas yang berwenang. Meskipun demikian, Dita tetap bangga terhadap sang ayah yang sudah membesarkannya.

"Aku serahin ke penegak hukum karena aku nggak ngerti soal hukum tapi as a daughter he is my father he is always be my hero. Never changes the way i look at him (sebagai seorang anak, ayahku tetap menjadi pahlawan ku. Enggak ada yang bisa mengubah pandanganku terhadapnya)," lanjut wanita berambut panjang ini.

Meskipun tampak ceria saat bertemu orang-orang, Dita tak menampik jika dirinya kerap meluapkan kesedihan ketika sedang sendiri. Di sisi lain, Dita tetap berusaha tegar untuk meringankan beban sang ayah.

"Aku nangis kalau malam mikirin dia (papa), tapi gimana ya kalau misalnya anak-anak kan kalau kamu makin terpuruk papa kamu di dalam sana malah pusung mikirin kamu," pungkasnya.

Soetikno Soedarjo, ayah Dita Soedarjo diamankan KPK bersama mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka tindakan pencucian uang atas kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat.