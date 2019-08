LOS ANGELES – Box Office Amerika punya juara baru, film Good Boys mengusung genre komedi membukukan posisinya dengan raihan USD21 juta (Rp298 miliar). Pendapatan ini berdasarkan waktu tayang periode weekend, 16-18 Agustus 2019 di 3.204 teater yang dihimpun dari situs Box Office Mojo.

Good Boys bercerita tentang aksi tiga siswa kelas 6 SD yakni Max (Jacob Tremblay), Thor (Brady Noon) dan Lucas (Keith L. Williams).

Max mendapatkan tantangan untuk mencium perempuan di sebuah pesta namun gagal melakukannya karena tidak tahu caranya. Untuk itu ia menggunakan drone milik ayahnya untuk memantau apa yang disukai oleh gadis-gadis.

Sayang kesialan terjadi saat drone itu dirusak karena ketahuan mengintai gadis. Max, Thor dan Lucas kemudian mencari akal untuk mencari uang guna memperbaiki drone tersebut.

Film yang didistribusikan Universal Studio ini sukses menghempas spin off Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw dengan pendapatan USD14,1 juta (Rp200 miliar). Film yang dibintangi oleh Jason Statham ini ada di runner up setelah 2 minggu berturut-turut jadi juara satu box office.

Berlanjut ke urutan ketiga, ada The Lion King yang berhasil mempertahankan posisinya lewat raihan USD11,9 juta (Rp168 miliar).

Nyatanya, Good Boys bukan satu-satunya film yang membuka pekan awal penayangannya dengan hasil yang baik. Pasalnya, film The Angry Birds Movie 2 sukses menyalip posisi empat dengan pendapatannya senilai USD10,5 juta (Rp149 miliar).

Sementara itu film horror Scary Stories to Tell in the Dark terperosok ke posisi lima dari urutan dua minggu lalu dengan raihan USD10 juta (Rp142 miliar).

Berikut Okezone merangkum 10 peringkat Box Office Amerika Utara pada periode weekend 16-18 Agustus 2019 dilansir dari Box Office Mojo.

1. Good Boys - USD21 juta (Rp298 miliar).

2. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw - USD14,1 juta (Rp200 miliar).

3. The Lion King - USD11,9 juta (Rp168,9 miliar).

4. The Angry Birds Movie 2 - USD10,5 juta (Rp149 miliar).

5. Scary Stories to Tell in the Dark - USD10 juta (Rp142,6 miliar).

6. 47 Meters Down: Uncaged – USD9 juta (127,7 miliar).

7. Dora and the Lost City of Gold – USD8,5 juta (Rp120,6 miliar).

8. Once Upon a Time in Hollywood – USD7,6 juta (Rp107,8 miliar).

9. Blinded By the Light – USD4,45 juta (Rp63 miliar).

10. The Art of Racing in the Rain – USD4,4 juta (Rp62,5 miliar).