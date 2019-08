LOS ANGELES - Bella Thorne akan mengawali debut penyutradaraannya untuk Pornhub. Mantan bintang Disney tersebut akan menyutradarai film berjudul Him & Her.

"Yang menginspirasiku untuk membuat film ini sebenarnya adalah tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan pertarungan tentang dominasi dan bagaimana itu semua berhubungan dengan kita di dunia nyata dalam skenario seksual," kata Bella dalam video behind the scene di YouTube.

Baca Juga: Memiliki Orientasi Seks Berbeda, Bella Thorne Ngaku Panseksual

Konsep cerita seperti ini akan digarap oleh bintang utama Abella Danger dan Small Hands. Bella percaya keduanya bisa berganti menjadi dominan dan submisif untuk menghidupkan roda ceritanya.

"Her & Him sangat modern, kisah cinta seksual eksplisit dari Romeo dan Juliet," kata Corey Price, Vice President New York Post.

Corey juga memuji kreativitas dan imajinasi Bella Thorne dalam mengarahkan film ini. Awalnya Bella Thorne ingin film ini menjadi sebuah film horor Natal akhir tahun. Baca Juga: Disentil Whoopi Goldberg karena Foto Bugil, Bella Thorne Menangis Namun ia tak menyangka filmnya malah menjadi film ethereal yang cantik dan menarik. Mengarahkan film dewasa ternyata memberikan pengalaman baru yang menyenangkan bagi Bella Thorne. Selama proses syuting berlangsung, Bella sangat menikmati atmosfer yang ada di lokasi syuting. "Proses syutingnya cukup menarik karena kita mengambil gambar orang sedang bercinta secara langsung, yang memang belum pernah aku lakukan," katanya. Baca Juga: Terungkap, Salmafina Sudah Pindah Agama Sejak 1 Tahun Lalu Meski porno akan menjadi sebuah tembok penghalang dalam film ini, Bella Thorne tetap percaya filmnya akan sukses. Baginya, tema dewasa hanya sebuah medium berbeda untuk dirinya bercerita.