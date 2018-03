LOS ANGELES – Bella Thorne memang lekat dengan imej aktris cilik yang kerap tampil dalam Disney Channel. Maka ketika dia tumbuh dewasa dan kerap berpenampilan berani, netizen mulai berkomentar pedas tentangnya.

Tak sedikit netizen yang menilai penampilan terbuka Thorne itu akan berujung pada pelecehan seksual, seperti yang pernah dialami bintang Blended itu sebelumnya. Namun Thorne memiliki alasan sendiri berpenampilan terbuka.

"Aku pikir hal yang paling menyakitkan ketika orang-orang melihatmu dan berpikir, 'Oh, dia berpakaian seperti itu. Kamu harusnya lebih tertutup, kamu seperti pelacur!' Aku tak peduli apapun mereka menyebutku," ungkap Thorne seperti dilansir dari ET Online.

"Jika seseorang berkata, 'Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Apakah karena hal yang terjadi padamu dulu?' Dan kamu akan menjawab, 'Oh, mungkin benar seperti itu. Hmm, aku rasa itu jawaban yang bagus’.”

Thorne mengaku sedih dengan celotehan para netizen tersebut. “Sejujurnya, aku sangat berharap kasus itu tidak berdampak seperti ini,” imbuhnya.

Januari silam, Bella Thorne memang sempat mengungkapkan pengalamannya menjadi korban pelecehan seksual lewat akun Instagram pribadinya. Pengakuan tersebut sekaligus membuatnya mendukung aksi Time's Up dan Me Too Movement. Menurut aktris 20 tahun itu, pengalaman pelecehan itu masih membekas dalam benaknya.

Selain itu, aktris yang terkenal lewat film The DUFF ini juga blakblakan soal kekasihnya, Mod Sun. Thorne mengatakan, sang kekasih adalah sosok yang membantu dan membimbingnya untuk kembali meraih kepercayaan diri setelah kasus traumatik itu.

Aktris sekaligus penyanyi tersebut menjelaskan, bahwa ia tertarik pada Mod Sun karena energi positif yang dimilikinya.

"Bertemu seseorang yang hidupnya sangat bahagia, kau tahu itu menjadi ciri khas Mod Sun. Dan untukku yang pesimis, dia adalah pasangan yang sempurna," ujar artis kontroversial itu.

Saat ini aktris serial Disney Shake It Up tersebut tengah disibukkan dengan promosi film terbarunya Midnight Sun, bersama Patrick Schwarzenegger. Film yang merupakan remake dari film Jepang berjudul serupa itu dijadwalkan tayang pada 23 Maret 2018.

