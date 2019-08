SEOUL – I Wanna Hear Your Song sukses menempati posisi runner up untuk tayangan slot drama di hari Senin dan Selasa. Melansir Soompi, Rabu (7/8/2019), drama yang dibintangi oleh Kim Sejeong dan Yeon Woo Jin ini meraih rating 2,8 dan 4 persen di dua episode yang tayang pada Selasa, 6 Agustus 2019.

Jika I Wanna Hear Your Song menduduki peringkat dua minggu ini, ada Welcome 2 Life di peringkat tertinggi dengan rating 5,3 dan 6,8 persen. Berada di posisi ke-3, ada Everything and Nothing yang dibintangi Park Si Eun dan Yoon Chan Young, dengan rating 2,7 dan 3 persen.

I Wanna Hear Your Song adalah drama komedi romantis tentang seorang timpanist bernama Hong Yi Young (Kim Sejeong) yang kehilangan ingatan setelah menyaksikan pembunuhan.

Pencarian Hong Yi Young untuk menemukan kejadian di masa lalu kemudian dibantu oleh Jang Yoon (Yeon Woo Jin), karyawan paruh waktu yang tidak pandai menyanyi namun piawai dalam memainkan piano dan kerap mengikuti berbagai pertunjukan orkestra.

Selain dua tokoh itu, hadir pula Nam Joo Wan (Song Jae Rim) yang merupakan konduktor orkestra. Dia memiliki karisma dan kecakapan dalam pertunjukkan. Ada juga Ha Eun Joo (Park Ji Yeon), seorang pemain pemain biola di orkestra yang dikenal sombong. Sebelum drama ini akhirnya diputar, Kim Sejeong berbicara tentang perbedaan usia 12 tahun dengan Yeon Woo Jin. Untungnya, perbedaan usia itu rupanya bukan masalah bagi mereka untuk membangun chemistry romantis dalam cerita drama KBS ini. “Aku dewasa sebelum waktunya, banyak yang mengatakan jika saya punya kepribadian yang tua. Jadi itu membantu saya nyaman berbicara dengannya,” kata Kim Sejeong seperti dilansir Soompi. Dia melanjutkan, "Yeon Woo Jin terlihat sangat muda, jadi aku belum bisa merasakan perbedaan usia sama sekali. Namun, ketika ada situasi yang menuntutnya untuk bersikap dewasa, dia membantuku menemukan jalan keluar dan aku sangat berterima kasih untuk itu." Baca Juga: Ngaku Baru Lahiran, Lucinta Luna Perlihatkan Wujud 'Anaknya' Sementara itu bagi Yeon Woo Jin, bekerja dengan artis yang usianya lebih muda, membuat aktor 35 tahun ini menjadi banyak pengalaman. Rekan seprofesinya, Song Jae Rim yang setahun lebih muda darinya juga ikut menjadi penjembatan untuk mencairkan suasana. “Dia memiliki pesona kekanak-kanakan dan kepribadian yang lucu,” tutur Yeon Woo Jin.