TANGERANG SELATAN - Westlife memberikan kejutan kepada penonton yang hadir di konser mereka, The Twenty Tour 2019 di Hall 7 ICE BSD, Tangerang Selatan pada Selasa (6/8/2019).

Salah satu personel Westlife, Kian Egan, berinisiatif untuk mengajak salah satu penonton naik ke panggung dan bernyanyi bersama boyband asal Irlandia tersebut.

"Siapa yang mau bantu kami menyanyikan lagunya? Angkat tangan kalian yang tinggi karena kami akan memilih satu penonton beruntung," kata Kian.

Hingga akhirnya seorang perempuan dipilih oleh Westlife untuk diajak ke panggung. "Ah perempuan muda yang cantik, siapa namamu?" tanya personel Westlife tersebut.

"Mey dari Jakarta. Ah tanganku gemetaran," ujar penggemar Westlife berusia 29 tahun itu.

Kian kemudian bertanya siapa personel Westlife yang disukai olehnya. "Aku suka Shane," kata Mey.

Seolah mendapat penolakan, Kian hanya bilang, "Shane, giliranmu!" katanya.

Shane Filan kemudian mengajak penggemarnya itu untuk menyanyikan lagu Better Man. Tidak tanggung-tanggung, sebuah pelukan diberikan oleh Shane kepada Mey yang disambut teriakan penonton.

Mereka berpelukan, bernyanyi dan berdansa sambil diiringi lagu yang juga dilantunkan tiga personel lainnya, Nicky Byrne, Mark Feehily dan Kian Egan.

Dalam konser yang dibuka sejak pukul 20.30 WIB itu, Westlife telah menyanyikan lebih dari 20 lagu dari album perdana seperti Swear It Again, If I Let You Go hingga single teranyar di tahun 2019, Hello My Love.

Konser yang digelar di Jakarta ini juga menjadi penanda 20 tahun perjalanan karier bermusik Westlife.