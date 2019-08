JAKARTA - Shandy Aulia saat ini tengah berbadan dua. Setelah hampir 8 tahun menikah dengan David Herbowo, akhirnya bintang Eifell I'm In Love ini diberi kepercayaan untuk memiliki buah hati.

Meski telah berbadan dua, tak berarti Shandy Aulia memiliki perubahan pada tubuhnya. Hal tersebut bahkan dapat dibuktikan dengan unggahannya saat mengenakan bikini.

Baca Juga: 

Alasan Maia Estianty Anggap Marsha Aruan hingga Aaliyah Massaid sebagai Anak Sendiri

Dinikahi Bangsawan Swiss, Pria Indonesia Ini Punya 35 Kuda hingga Ladang Gandum





Melalui akun Instagramnya, wanita 32 tahun ini nampak berpose dengan menggunakan bikini berwarna putih. Akan tetapi pada bagian perut, tak terlihat sedikit pun bahwa penulis buku Incomplete ini tengah berbadan dua.

"Life is always a rich and steady time when you are waiting for something to happen or to hatch. . @shandydavidlittlejoy #4monthspregnant #momtobe#babymoon," tulis Shandy Aulia dalam keterangan foto.

Melihat unggahan Shandy Aulia saat berbikini dan tak ada perubahan ditubuhnya, netizenpun mengaku iri. Tak hanya iri, mereka juga tetap mendoakan kesehatan Shandy Aulia dan sang calon bayi. Baca Juga: Bawa Dampak Buruk untuk Salmafina, Sunan Kalijaga Laporkan Jo Ardis Ngungsi ke Hotel saat Mati Listrik, Baim Wong: Jangan Kayak Orang Susah

"Udah 4 bln tp perutnya masih gitu aja yaa.. sehat terus ibu dan debay," tulis Sriereyza. "Badannya bikin iriii," tulis Chibiusadin. "Semangat buat ka shandy..semoga dede bayi and maminya lancar ampe lahir an and sehat selalu..," tulis Marisa_delinda57.