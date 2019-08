JAKARTA- Pengacara Sunan Kalijaga diberitakan telah mendatangi Polres Jakarta Barat pada Senin (5/8/2019). Ia masih ingin melanjutkan laporan hilangnya Salmafina Sunan atau yang akrab disebut Alma pada 12 Juli lalu.

Sementara sang ayah masih sibuk memperpanjang kasus tersebut, Alma justru sedang sibuk mempersiapkan tempat yang diperkirakan adalah lokasi untuk merayakan ulang tahunnya. Diketahui bahwa Alma akan berulang tahun pada 13 Agustus 2019.

Semuanya terlihat dalam unggahan video di Instagram Story akun pribadi Alma, @salmafinasunan pada Senin (5/8). Dalam video tersebut terlihat sebuah lokasi seperti taman dan terdapat banyak permainan anak-anak.

"Cari cari venue untuk my birthday! cant wait to bawa anak-anak panti asuhan happy main!!!" tulis Alma dalam video unggahannya itu.

Dari video tersebut juga terungkap bahwa Alma berniat akan mengundang anak-anak panti asuhan untuk datang ke acara ulang tahunnya. Alma sendiri akan berulang tahun yang ke 20 tahun pada 13 Agustus 2019. Baca Juga: Akhirnya, Lucinta Luna Mengakui Nama Aslinya Muhammad Fatah Disebut Ngondek, Onadio Leonardo Ogah Disebut Gay

Ayahnya, Sunan Kalijaga, sampai saat ini justru masih berkomitmen untuk tidak mencabut laporan atas hilangnya Alma meskipun dirinya telah pulang pada 15 Juli lalu. Dan kini pihak Sunan menduga seorang pria bernama Joe lah yang telah memberikan pengaruh buruk kepada Alma hingga kabur dari rumah.