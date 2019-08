LOS ANGELES - Sebelum Warner Bros. menetapkan Robert Pattinson sebagai pengganti Ben Affleck, aktor Milo Ventimiglia ternyata sempat menjajal peruntungannya menjadi Batman.

Sayang, respons yang diterimanya tak begitu bersahabat. "Warner Bros. bilang, aku terlalu tua menjadi Batman," kata Ventimiglia dalam podcast The Big Ticket Variety dan iHeart, pada 2 Agustus 2017.

Lebih lanjut aktor 42 tahun itu menambahkan, "Aku tak masalah (dengan penolakan itu). Toh, aku juga cukup sibuk dengan karierku."

Ventimiglia akan merilis film barunya, The Art of Racing in the Rain pada 9 Agustus mendatang. Kisahnya diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Garth Stein, yang dirilis pada 2008.

Ventimiglia berperan sebagai Denny Swift, pembalap Formula One yang menghadapi pahit manis kehidupan setelah menikah. "Denny itu pria sederhana yang mencintai mobil, keluarga, serta anjingnya," kata aktor yang terkenal lewat lakonnya dalam serial This is Us tersebut.

Enzo (Kevin Costner), anjing peliharaan Denny Swift memegang peran besar dalam keseluruhan cerita film ini. Ia yakin akan bereinkarnasi menjadi manusia dalam kehidupan selanjutnya apabila memiliki karma baik.

"Enzo sadar bahwa dia seekor anjing. Jadi dia berusaha mempelajari sebanyak mungkin kehidupan manusia dari Denny dan keluarganya. Jadi, ketika menjadi manusia dia bisa mengaplikasikannya," tutur Ventimiglia.*

