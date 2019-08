JAKARTA – Sebuah hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Gambaran itu yang cocok menggambarkan perjalanan boyband NU’EST. Pasalnya kesuksesan baru diraih mereka setelah 5 tahun berjuang di industri musik Korea.

Memulai debut di tahun 2012, NU’EST mengawali karier lewat single perdana bertajuk Face. Dua bulan berselang tepatnya, boyband yang digawangi oleh Aron, JR, Baekho, Min Hyun dan Ren ini merilis mini album "Action".

Strategi marketing dengan mempromosikan NU’EST di kawasan Asia, Eropa dan Amerika rupanya menjadi boomerang bagi boyband tersebut di negara mereka. Pasalnya, pamor NU’EST di Korea jadi kurang mendapat perhatian dari pecinta K-Pop Negeri Ginseng.

Melansir Billboard, Baekho mengatakan jika grupnya merasakan masa-masa sulit setelah debut. Mereka tak memiliki banyak kesempatan untuk tampil di depan publik.

“Sedikit sekali kesempatan bagi kami untuk tampil,” katanya pada Juli lalu.

NU'EST memang mengalami masa sulit di tahun-tahun awal debut mereka. Meski tak pernah absen merilis karya tiap tahunnya, tapi dibandingkan dengan grup seangkatan mereka, boyband asuhan Pledis Entertainment ini tertinggal jauh.

Produce 101 Season 2

Kesempatan NU’EST untuk membangun popularitas mereka terbuka saat empat membernya, yaitu Baekho, JR, Min Hyun dan Ren mengikuti ajang survival Produce 101 season 2. Sayang, dari empat member yang ikut Produce 101 season 2, hanya Min Hyun yang terpilih sebagai member Wanna One.

Tiga member yang gagal menjadi member Wanna One kemudian membentuk sub-unit NU’EST W. Bersama Aron yang baru kembali dari Amerika Serikat, Baekho, JR dan Ren berusaha bangkit.

Perjuangan itu tidak sia-sia. Publik mulai melirik NU'EST dan karya-karya lawas mereka. Hal ini makin menambah kepercayaan sub-unit NU'EST W untuk debut dengan mini album W dan single utama Where You At pada Oktober 2017.

Selain merilis album, NU’EST W juga menggelar konser bertajuk Double You di Seoul, Bangkok, Taipei, Hong Kong. Pelantun Shadow ini juga rencananya mengadakan konser itu di Jakarta pada Mei 2018, sayangnya harus dibatalkan.

Kembalinya Min Hyun

Akhir Desember 2018 Wanna One hasil bentukan Produce 101 season 2 dibubarkan. Hal itu menjadi momen kembalinya Min Hyun ke NU’EST setelah setahun absen.

Menandai berkumpulnya lagi NU’EST dengan lima member, mereka merilis single A Song For You serta mini album bertajuk Happily Ever After pada 29 April 2019. Selain album tersebut, NU’EST juga menggelar konser bertajuk Segno, yang namanya diambil dari salah satu lagu di album teranyar.

Penggemar di Indonesia akhirnya bisa bernapas lega setelah NU’EST memastikan diri akan menggelar konser tersebut di Tanah Air. Dipromotori Mecimapro, Aron cs akan menggelar konser Segno di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu, 3 Agustus 2019.