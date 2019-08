JAKARTA - RCTI mempersiapkan sajian spesial untuk perayaan ulang tahun ke-30. Salah satunya seperti pertunjukan musik khusus di mana Gigi akan tampil selama 1 jam penuh dalam kegiatan RCTI Fest.

“Ada yang off air, ada yang on air. Termasuk yang Gigi main selama 1 jam itu di on air kan,” ujar Tantan Sumartana selaku Sales & Marketing Director RCTI dalam sesi jumpa pers di MNC Studios, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Terkait kontrak kerja manggung selama 1 jam di HUT RCTI ke-30, Armand Maulana mewakili personel Gigi mengaku sama sekali tidak menyangka. Mengingat di era sekarang, sudah jarang televisi yang menyiarkan acara musik.

“Kaget, karena sudah enggak ada acara musik, ini 1 jam disuruh main,” tuturnya.

"Kaget, karena sudah enggak ada acara musik, ini 1 jam disuruh main," tuturnya.

Kendati sempat tidak menyangka di awal, Armand Maulana pada akhirnya memberikan apresiasi tinggi bagi RCTI atas ide tersebut. Menurutnya, langkah yang diambil RCTI bisa memberikan angin segar bagi musisi ke depannya andai kembali menghidupkan acara musik.

“Buat gue sih harus tepuk tangan,” kata Armand. Selain Gigi, perhelatan RCTI Fest juga dimeriahkan Kahitna, Randy Pandugo, Abdul Idol, Anneth dan Gogo Idol Junior. Acara akan digelar pada 16 hingga 18 Agustus 2019 di Central Park Mall, Jakarta.