Koleksi Komik Spider-Man Senilai Rp1 Miliar Raib Digondol Maling

LAS VEGAS - Daniel Ballard, seorang kolektor komik asal Amerika Serikat, hanya bisa menangis histeris ketika mengetahui koleksi komik langka senilai USD100.000 (Rp1,45 miliar) miliknya digondol maling.

Kepolisian Las Vegas mengatakan, kejadian itu terjadi di unit Life Storage (gudang penyimpanan pribadi) milik Ballard yang berlokasi di West Warm Springs Road, Las Vegas, pada Kamis, 27 Desember 2018.

Baca juga: Melihat Lebih Jelas Kostum Mysterio di Spider-Man: Far From Home

Pelaku yang diidentifikasi pihak kepolisian berjumlah dua orang itu menggondol 12 kotak berisi 3.000 komik. “Aku menangis sampai 3 jam ketika mendengar kabar itu,” kata Daniel Ballard kepada News 3 Las Vegas seperti dikutip dari Comicbook, Rabu (3/1/2019).

Kesedihan Ballard tersebut cukup dapat dimengerti, mengingat dia menghabiskan 20 tahun untuk mengumpulkan ribuan komik itu. Dia juga mengaku, berencana mewariskan komik-komik itu kepada anak laki-lakinya.

Lebih lanjut, Ballard mengaku ada sederet komik kesayangannya dalam koleksi yang dicuri itu. Salah satunya, The Amazing Spider-Man. “Aku punya semua serinya, dari 1 sampai 700, Volume 1 dan 2. Ada juga komik perdana Venom, Death of Captain Stacey, dan The Punisher,” ujarnya.

Namun yang membuat Daniel Ballard lebih sedih adalah sebagian dari komik yang dicuri itu merupakan koleksi yayasan amal bernama Critical Care Comics. “Mereka biasanya menyalurkan komik-komik itu untuk anak-anak di rumah sakit sambil mengenakan kostum superhero,” ujar Ballard.

Terkait kasus tersebut, Steven Riddle, pemilik Velvet Underground Comics, toko komik tertua di Las Vegas, turut angkat suara. “Aku menyayangkan dia menitipkan komik koleksinya yang sangat berharga tersebut di gudang penyewaan seperti itu. Tempat seperti itu kan tidak aman,” ungkapnya.

Baca juga: Bikin Gemas, Ini yang Dilakukan Rafathar saat Tidur Dekat Nagita Slavina

Riddle menambahkan, “Tapi kalau melihat lubang yang ditinggalkan pelaku di pintu gudang itu, sepertinya para pencuri sudah mengetahui ada komik-komik itu di sana.”

Daniel Ballard mengaku, hanya ingin semua koleksinya itu kembali. “Kalau kau mengembalikan komik-komik milikku, tentu akan sangat menyenangkan. Aku berjanji tak akan mempermasalahkannya. Tapi aku tak yakin pihak kepolisian akan membiarkan kalian,” ujarnya.*

(SIS)