LOS ANGELES - Ajang penghargaan Teen Choice Awards 2019 baru akan digelar 11 Agustus mendatang. Namun, Taylor Swift sudah memastikan akan membawa, minima, satu trofi dari ajang tahunan tersebut.

Baca Juga: Taylor Swift Dinobatkan Artis Berpenghasilan Tertinggi 2019 versi Forbes

Melansir Variety, Sabtu (27/7/2019), Fox sebagai pihak penyelenggara mengumumkan jika Taylor akan diganjar Icon Award. Ini adalah pertama kalinya Teen Choice Awards memberikan penghargaan kategori Icon Award.

“Sebagai salah satu penyanyi dengan penjualan album terbaik sepanjang masa, dengan penjualan lebih dari 50 juta (copy) album, Taylor Swift adalah ikon budaya pop yang penghargaan dan pencapaiannya melebihi pencapaian memuncaki chart dunia dan menjual tiket konser stadion di seluruh dunia," ujar perwakilan Fox.

Proses penyerahan Icon Award akan disiarkan secara langsung dalam gelaran Teen Choice Awards 2019 bulan depan. Fox juga menyampaikan bahwa Taylor Swift menjadi salah satu musisi yang berpengaruh bagi masyarakat.

“Swift juga menjadi salah satu orang yang berpengaruh melalui suaranya dan karyanya yang menginspirasi dan membawa perubahan positif,” sambung Fox.

Memulai karier di usia remaja, Taylor pernah menyabet berbagai penghargaan bergengsi. Salah satunya adalah Grammy di tahun 2010, 2012, 2013, dan 2016. Tahun ini ia telah meluncurkan beberapa single album seperti The Archer, Me!, dan You Need to Calm Down.

Saat ini penggemar berat Taylor Swift yang biasa disebut Swiftie sedang menanti album baru dari penyanyi kelahiran 1989 tersebut. Album bertajuk Lover itu dikabarkan penuh dengan kisah romantisme asmara Taylor. Baca Juga: Beda 20 Tahun, Jerry Yan Dipasangkan dengan Pemeran Sanchai 'Meteor Garden 2018' Di sisi lain, beberapa selebriti ternama dikabarkan juga akan hadir dalam Teen Choice Awards 2019 termasuk Robert Downey Jr, Jessica Alba, Madison Beer bersama Lauren Jauregui, Noah Centineo, serta Cameron Bure dan John Stamos. Kakak beradik The Jonas Brothers juga dikonfirmasi akan menerima penghargaan Decade Award dalam acara tersebut.