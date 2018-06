LOS ANGELES - Gelombang pertama nominasi untuk Teen Choice Awards 2018 baru saja diumumkan. Dalam daftar ini, terdapat beberapa nama musisi kenamaan, mulai dari yang berusia muda hingga yang sudah tak muda lagi.

Mulai dari Taylor Swift, Drake, Cardi B, dan Shawn Mendes adalah beberapa contoh penyanyi yang masuk di kategori musik pop. Selain itu, beberapa musisi lain, seperti J Balvin yang bernyanyi lagu latin, Calvin Harris yang bernyanyi lagu elektro, serta Blake Shelton yang menyanyikan lagu country pun ikut tampil dalam daftar nominasi tersebut.

Di kategori Male Artist, Ed Sheeran harus bersaing dengan beberapa nama besar seperti Drake, Bruno Mars, Shawn Mendes, Louis Tomlinson, dan juga Niall Horan. Sedangkan di kategori Female Artist, beberapa nama besar seperti Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Taylor Swift, Demi Lovato dan Dua Lipa harus bersaing dengan ketat.

Untuk melakukan voting, para penggemar dapat memberikan suara mereka di situs resmi TeenChoice.com, dan di Twitter dengan cara menggunakan hashtag yang sudah di sediakan. Penggemar dapat memberikan maksimal 10 suar per kategori seharinya dengan satu ID hingga 19 Juni mendatang.

Inilah daftar lengkap Teen Choice Awards 2018, di kategori Musik berikut ini.

1. Choice Male Artist (#ChoiceMaleArtist)

Bruno Mars

Drake

Ed Sheeran

Louis Tomlinson

Niall Horan

Shawn Mendes

2. Choice Female Artist (#ChoiceFemaleArtist)

Ariana Grande

Camila Cabello

Cardi B

Demi Lovato

Dua Lipa

Taylor Swift

3. Choice Music Group (#ChoiceMusicGroup)

5 Seconds of Summer

Fifth Harmony

Florida Georgia Line

Maroon 5

Migos

Why Don’t We

4. Choice Country Artist (#ChoiceCountryArtist)

Blake Shelton

Carrie Underwood

Kane Brown

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Thomas Rhett

5. Choice Electronic/Dance Artist (#ChoiceElectronicDanceArtist)

Calvin Harris

Marshmello

Martin Garrix

Steve Aoki

The Chainsmokers

Zedd

6. Choice Latin Artist (#ChoiceLatinArtist)

Becky G

CNCO

Daddy Yankee

J Balvin

Luis Fonsi

Maluma

7. Choice R&B/Hip-Hop Artist (#ChoiceRBHipHopArtist)

Cardi B

Childish Gambino

Drake

Khalid

Nicki Minaj

Post Malone

8. Choice Rock Artist (#ChoiceRockArtist)

Imagine Dragons

Panic! At the Disco

Paramore

Portugal. The Man

twenty one pilots

X Ambassadors

9. Choice Song: Female Artist (#ChoiceSongFemaleArtist)

Ariana Grande – No Tears Left To Cry

Camila Cabello (feat. Young Thug) – Havana

Demi Lovato – Sorry Not Sorry

Dua Lipa – New Rules

Halsey – Bad at Love

Taylor Swift – Look What You Made Me Do

10. Choice Song: Male Artist (#ChoiceSongMaleArtist)

Charlie Puth – Attention

Childish Gambino – This Is America

Drake – God’s Plan

Ed Sheeran – Perfect

Justin Timberlake (feat. Chris Stapleton) – Say Something

Kendrick Lamar (feat. Zacari) – Love

12. Choice Song: Group (#ChoiceSongGroup)

5 Seconds of Summer – Youngblood

Imagine Dragons – Whatever It Takes

Maroon 5 – Wait

Panic! At the Disco – Say Amen (Saturday Night)

Portugal. The Man – Feel It Still

Why Don’t We – Trust Fund Baby

13. Choice Collaboration (#ChoiceCollaboration)

Bebe Rexha (feat. Florida Georgia Line) – Meant to Be

Bruno Mars (feat. Cardi B) – Finesse (Remix)

Taylor Swift (feat. Ed Sheeran & Future) – End Game

The Weeknd & Kendrick Lamar – Pray for Me (Black Panther soundtrack)

Zac Efron & Zendaya – Rewrite the Stars (The Greatest Showman soundtrack)

Zedd, Maren Morris & Grey – The Middle

