LOS ANGELES - Film terbaru Marvel berjudul Shang-Chi siap menggebrak pasca Avengers: Endgame. Kali ini bintang kungfu yang tengah naik daun Donnie Yen dan Ludi Lin disebut tengah diincar Marvel untuk project tersebut.

Dilansir Sindonews, Shang-Chi adalah superhero pertama Marvel dari keturunan Asia yang akan dibuatkan film solonya.

Laporan itu mengatakan, Marvel akan bertemu Donnie dan Ludi. Shang-Chi adalah superhero yang mahir dalam seni bela diri dan master kung fu. Ketahanan fisiknya membuatnya menjadi salah satu petarung paling maut di Marvel Universe.

Situs itu mengatakan, akan ada lebih banyak nama yang muncul dalam pencarian Marvel untuk superhero tersebut.

Tak hanya diincar untuk Shang-Chi, Donnie juga dikabarkan sedang dipertimbangkan untuk sebuah peran pendukung. Menurut ComicBook.com, peran untuk Donnie itu adalah sosok negarawan tua yang bijaksana.

Munculnya nama Ludi untuk film Shang-Chi bukanlah hal yang mengejutkan. Bintang film Power Rangers dan Aquaman itu pernah mengungkapkan harapannya untuk memenangkan peran sebagai Shang-Chi dan membawa latar belakang seni bela dirinya ke Marvel Cinematic Universe (MCU).

“Ini jelas sesuatu yang ingin saya lakukan. Memerankan seorang superhero Asia sentris. Menceritakan kisah itu. Maksud saya idealnya, saya ingin mendesain superhero saya sendiri, menciptakan kreasi saya sendiri. Tapi, saya kira dunia Marvel itu cukup hebat. Terutama untuk menghormati Stan Lee, orang yang menciptakan semua ini, maksud saya seperti semua semesta ini. Tahu kan maksud saya? Ini cukup hebat. Dan, saya kira akan hebat karena itu akan mengambil langkah besar menuju representasi,” papar Ludi.

Sejumlah komentator online telah menyeru agar bintang serial Inhumans Mike Moh diaudisi untuk peran Shang-Chi setelah dia tampil mengesankan sebagai Bruce Lee di trailer film Once Upon A Time garapan Quentin Tarantino. Mike telah memperlihatkan antuasmenya atas peran tersebut.

Lebih lanjut, Hashtag juga melaporkan, Marvel berencana memulai produksi film Shang-Chi pada awal November tahun ini. Itu berarti, Shang-Chi bisa siap tayang pada 12 Februari 2021, sesuai jadwal Marvel. Film ini disutradarai Destin Daniel Cretton dengan naskah yang disusun Dave Callaham.

Shang-Chi adalah salah satu film yang akan mengisi Phase 4 MCU. Seperti Guardians of the Galaxy sebelum difilmkan, tokoh ini tidak terlalu dikenal di dunia komik Marvel Comics. Shang-Chi adalah master seni bela diri yang debut di Special Marvel Edition #15 pada 1973. Karakter itu akhirnya mendapatkan serialnya sendiri dan dikenal sebagai Master of Kung Fu.

Dibuat penulis Steve Englehart dan seniman legendaris Jim Starlin, Shang-Chi adalah putra Fu Manchu. Dia melatih putranya seni bela diri, tapi semuanya jadi rumit ketika terungkap bahwa ayahnya adalah iblis. Ini kemudian menyebabkan konflik keluarga brutal.

Menurut Movie Web, dari sini jadi menarik. Sangat mudah untuk membayangkan jika Ludi dan Donnie mendapatkan kontrak untuk film ini, maka Ludi akan memerankan tokoh Shang-Chi dan Donnie akan memerankan tokoh ayahnya.

Ludi adalah bintang yang sedang naik daun dan orang yang akan disukai Marvel. Di sisi lain, Donnie adalah salah satu bintang top di lahannya dan sudah punya hubungan kerja yang baik dengan Disney setelah tampil di Rogue One: A Star Wars Story.

