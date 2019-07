JAKARTA - Super Junior membuat kejutan untuk fans mereka di Indonesia. Pekan lalu, mereka secara tiba-tiba mengumumkan rencana fan meeting pertama Siwon di Tanah Air.

Baca Juga: Gara-Gara Anjingnya Gigit CEO hingga Tewas, Siwon Absen di Fan Meeting Super Junior

Bertajuk Perfect Date, fan meeting pertama Siwon akan digelar di Jakarta pada 10 Agustus. Acara temu penggemar bintang My Fellow Citizens tersebut akan bertempat di Balai Sarbini.

Menyusul pengumuman tersebut, tiket fan meeting Siwon langsung dijual pada Senin, 22 Juli 2019. Ada empat kategori yang disediakan oleh GUDlive selaku promotor, yakni Orange (Rp1.000.000), Pink (Rp1,5 juta), Purple (Rp2,2 juta), dan Blue (Rp2,4 juta).

Khusus untuk pemegang tiket Purple dan Blue, mereka akan bisa melakukan hi-touch dan foto grup dengan Siwon. Sementara photocard akan diberikan kepada ticket holder dari semua kategori.

Meski terkesan mendadak, namun fan meeting Siwon mendapat antusiasme tinggi dari penggemar di Tanah Air. Buktinya, tiket fan meeting Perfect Date langsung ludes terjual hanya beberapa jam setelah dijual.

Menanggapi tingginya antusiasme fans, pihak GUDlive pun berencana untuk menyediakan tiket tambahan. Niatan tersebut diumumkan melalui akun media sosial mereka.

"Dear all, fyi tiket Perfect Date Choi Siwon saat ini sedang dalam penambahan kuota. Stay tuned for further information ya. Terima kasih untuk respons luar biasa kalian," demikian pengumuman dari promotor.

Di sisi lain, meski sudah mendapat sambutan hangat dari fans, Siwon tetap mengajak penggemar untuk datang ke acara fan meetingnya. Lewat sebuah pantun, idol kelahiran 10 Februai 1987 mengundang fansnya ke fanmeeting Perfect Date. "Hai, Indonesia. Jalan-jalan naik delman, pulangnya naik kereta. Jangan lupa saksikan, fanmeeting saya di Jakarta. Sampai jumpa," kata Siwon dalam video singkat tersebut.