SEOUL - Pada 22 Juli 2019, EXO-SC -unit EXO yang terdiri dari Chanyeol dan Sehun- melakukan siaran Naver V Live untuk mempromosikan mini album debut mereka, 'What a Life'.

Pada kesempatan itu, Chanyeol mengaku sempat menjalani operasi dalam masa persiapan album tersebut. "Ada kista pada pita suara yang membuat aku harus menjalani operasi," ujarnya seperti dikutip dari Soompi, Selasa (23/7/2019).

Namun Chanyeol memastikan para EXO-L bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. "Operasi itu berjalan dengan sangat baik. Bahkan dokter pun terkejut melihat begitu cepatnya aku pulih."

Selama masa pemulihan, Chanyeol mengaku, melatih teknik vokalnya. "Hasilnya, kemampuan bernyanyiku kini lebih baik."

Pada 22 Juli 2019, EXO-SC resmi merilis album 'What a Life' sekaligus video musik single terbaru mereka berjudul serupa. Album itu terdiri atas enam lagu: What a Life, Just Us 2, Roller Coaster, Daydreamin’, Closer to You, dan Borderline.

Sekitar 24 jam pasca-dirilis, ‘What a Life’ sukses menempati posisi puncak chart album iTunes di 46 negara, termasuk Indonesia. Tak hanya itu, album itu juga mendominasi situs musik QQ Music di China.

Sementara di Korea Selatan, album itu menguasai Hanteo Charts, Synnara Records, dan YES24. Video klip What a Life dari EXO-CS dapat Anda saksikan di bawah ini.

