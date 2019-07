LOS ANGELES - The Lion King mengaum di box office Amerika Utara dan Kanada. Di minggu pertama perilisannya, film live-action dari animasi legendaris Disney tersebut langsung merajai tangga box office dengan pendapatan USD185 juta selama weekend kemarin.

Mengutip Forbes, Senin (22/7/2019), The Lion King mengumpulkan USD78,5 juta pada Jumat (19/7/2019). Angka USD78,5 juta tersebut merupakan pendapatan kotor terbesar dalam sehari Walt Disney sepanjang sejarah, di luar film-film MCU dan seri Star Wars.

Pendapatan tersebut juga membawa The Lion King sebagai film ke-2 dengan pendapatan kotor terbesar dalam sehari di bulan Juli. The Lion King kalah dari Harry Potter and the Deathly Hallows part II yang kala itu meraup USD92 juta dalam sehari di Juli 2011.

Meski kalah dari Harry Potter dalam hal pendapatan terbesar dalam sehari, namun The Lion King mampu mengalahkan film dari novel JK Rowling tersebut dalam kategori lain. The Lion King menobatkan diri sebagai film dengan pendapatan terbesar di bulan Juli.

Jika ditambah dengan penghasilan saat preview di hari Kamis yang mencapai USD23 juta, maka The Lion King total sudah meraup USD185 juta. Angka itu lebih besar dari Harry Potter and the Deathly Hallows part II yang di pekan pertamanya hanya mengumpulkan USD169 juta.

Kembali ke tangga box office Amerika Utara dan Kanada edisi 19-21 Juli 2019, posisi runner-up diduduki oleh Spider-Man: Far from Home. Film Tom Holland ini harus rela turun posisi setelah akhir pekan kemarin hanya mendapatkan USD21 juta.

Menyusul di bawah Spider-Man: Far from Home adalah Toy Story 4 dengan raihan USD14,6 juta. Di peringkat 4 dan 5 masing-masing ada Crawl (USD6 juta) dan Yesterday (USD5,1 juta). Baca Juga: Restui Enji Bertemu Bilqis, Ini Syarat dari Ayu Ting Ting Berikut adalah daftar top 10 box office Amerika Utara dan Kanada dilansir boxofficemojo: 1. The Lion King - USD185 juta 2. Spider-Man: Far from Home - USD21 juta 3. Toy Story 4 - USD14,6 juta 4. Crawl - USD6 juta 5. Yesterday - USD5,1 juta 6. Stuber - USD4 juta 7. Aladdin (2019) - USD3,8 juta 8. Annabelle Comes Home - USD2,6 juta 9. Midsommar - USD1,59 juta 10. The Secret Life of Pets 2 - USD1,53 juta