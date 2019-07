LOS ANGELES - Perhelatan Comic Con yang digelar Sabtu 20 Juli membawa kabar bahagia untuk para penggemar Marvel Cinematic Universe. Pasalnya, momen itu dipilih untuk mengumumkan deretan film superhero MCU untuk fase ke empat. Salah satunya adalah sekuel Doctor Strange.

Sekuel yang berjudul Doctor Strange: in the Multiverse of Madness ini masih diperankan oleh sang tokoh utama, Benedict Cumberbatch, sebagai Stephen Strange. Namun sang produser film, Kevin Feige memastikan film ini akan terasa sangat berbeda dari seri sebelumnya di tahun 2016.

“Kami akan membuat film MCU yang mengerikan untuk pertama kalinya,” kata Kevin Feige, produser film Marvel Studios dalam gelaran Comic Con di San Diego.

Bukan hanya menyebutnya sebagai film yang mengerikan, Kevin Feige juga menegaskan jika Doctor Strange in the Multiverse of Madness juga masuk kategori PG-13. Sekadar informasi, kategori ini merupakan "Parents Strongly Cautioned", di mana dalam kategori ini orangtua sangat berperan untuk mengawasi tontonan anak-anak dan tidak cocok untuk mereka yang berada di bawah 13 tahun.

“Selain menjadi film MCU yang menakutkan, ini akan menjadi tontonan PG-13 dan Anda akan menyukainya!” imbuh Feige.

Kejutan lainnya yang ditawarkan oleh sekuel Doctor Strange ini adalah kehadiran Elizabeth Olsen sebagai Scarlet Witch. Dikisahkan bahwa Wanda Vision lah yang nantinya akan masuk ke dunia Doctor Strange.

Sayangnya, soal detail seperti apa film ini diceritakan belum ada yang bisa memberikan kepastian. Hanya saja mengutip bocoran yang pernah diberitakan oleh Movieweb 2018 lalu, sang penulis skenario Robert C. Cargill, (penulis skenario Doctor Strange 2016) berencana menghadirkan musuh Strange yang baru bernama Nightmare. Hal itu tentunya setelah ia berhasil mengalahkan Baron Mordo. Baca juga: Restui Enji Bertemu Bilqis, Ini Syarat dari Ayu Ting Ting Setelah Doctor Stephen Strange berhasil mengalahkan Baron Mordo, Robert C. Cargill, (penulis skenario Doctor Strange 2016) bakalan menghadirkan musuh baru yang lebih mengerikan bernama Nightmare. Niat Cargill ini rupanya mendapat sambutan baik dari Scott Derrickson, sutradara Doctor Strange. Lantas seperti apa cerita yang mendebarkan dari sekuel Doctor Strange ini? Penonton pun diharap untuk bersabar, karena rencananya film ini akan tayang pada 7 Mei 2021.