JAKARTA – Tulus, Maudy Ayunda, juga RAN menjadi contoh generasi milenial yang mampu membuktikan diri mereka sebagai penyanyi yang dikenal atas karya dan bukan sensasi belaka. Bukan hanya itu, musisi lainnya seperti Ari Lasso, Bunga Citra Lestari, Melly Goeslaw hingga penyanyi kenamaan Malaysia, Sheila Majid mampu mempertahankan eksistensi.

Maka wajar rasanya jika deretan penyanyi menginspirasi itu akan tampil dalam gelaran konser #KejarMimpi yang dibuat oleh CIMB Niaga pada Selasa, 23 Juli 2019. Bertempat di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, para penyanyi tersebut akan tampil dalam konsep orkestra pimpinan Andi Rianto.

“Setiap orang tentu punya mimpi dan kami percaya mimpi dapat diwujudkan jika dibarengi dengan kerja keras dan cerdas, serta semangat pantang menyerah,” ungkap Lani Darmawan, Direktur Consumer Banking CIMB Niaga di sela konferensi pers Konser #KejarMimpi untuk Indonesia di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Selain memberikan inspirasi, Lani Darmawan menambahkan jika konser #KejarMimpi ini sekaligus untuk mengapresiasi nasabah bank atas kepercayaan mereka kepada CIMB Niaga.

“Konser ini juga salah satu cara kami untuk mengapresiasi para nasabah loyal yang konsisten menggunakan produk dan layanan CIMB Niaga. Kami berharap persembahan ini sekaligus dapat menarik nasabah baru terutama dari kalangan penggemar musik,” imbuh Lani.

Megahnya panggung orkestra yang dipimpin oleh Andi Rianto akan disemarakkan dengan desain dari botol plastik air mineral sebagai ornamen. Penggagasan ide untuk menambahkan aksesoris botol plastik tersebut juga sebagai wujud cinta lingkungan yang dilakukan oleh CIMB sebagai gerakan yang out of the box.