JAKARTA - Sebagai apresiasi kepada para nasabah, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menyelenggarakan Konser #KejarMimpi untuk Indonesia di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC) pada Selasa 23 Juli 2019.

Konser #KejarMimpi yang dikemas dalam bentuk orkestra ini, akan menampilkan Magenta Orchestra pimpinan Andi Rianto yang akan berkolaborasi dengan tujuh penyanyi dan grup band Indonesia, serta satu diva internasional. Mereka adalah Tulus, Maudy Ayunda, Ari Lasso, Bunga Citra Lestari, Melly Goeslaw & Anto Hoed, NOAH, RAN, serta Sheila Majid.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, melalui Konser #KejarMimpi untuk Indonesia, CIMB Niaga ingin menyebarkan inspirasi positif lewat musik agar para nasabah terus bersemangat mengejar dan mewujudkan mimpi-mimpinya.

“Setiap orang tentu punya mimpi dan kami percaya mimpi dapat diwujudkan jika dibarengi dengan kerja keras dan cerdas, serta semangat pantang menyerah,” ungkap Lani di sela konferensi pers Konser #KejarMimpi untuk Indonesia di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Sebagai bank yang mengusung semangat #KejarMimpi, CIMB Niaga siap membantu nasabah mewujudkan mimpi melalui beragam produk dan layanan yang disesuaikan dengan segmen nasabah.

“Konser ini juga salah satu cara kami untuk mengapresiasi para nasabah loyal yang konsisten menggunakan produk dan layanan CIMB Niaga. Kami berharap persembahan ini sekaligus dapat menarik nasabah baru terutama dari kalangan penggemar musik,” ujarnya.

Menurut Lani, ada suasana yang unik dari konser kali ini. Tampilan dekorasi yang dikomposisikan dari botol-botol plastik air mineral bekas yang menjadi ornamen estetik dirancang khusus untuk menambah kemegahan panggung. CIMB Niaga ingin mengajak nasabah untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan cara baru dan out of the box.

Lebih lanjut Lani menjelaskan, konser ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan sosial bertajuk #KejarMimpi yang diinisiasi CIMB Niaga sejak 2017. Gerakan ini memiliki visi untuk membentuk masyarakat Indonesia yang positif melalui pengembangan dan motivasi diri yang baik.

#KejarMimpi juga diimplementasikan dalam bentuk talkshow, seminar, kegiatan sosial, dan kepedulian kepada lingkungan yang dikemas dalam #KejarMimpi Leaders Camp dan #KejarMimpi Goes to School di berbagai kampus dan sekolah di Indonesia.

“Melalui kegiatan #KejarMimpi Leaders Camp dan #KejarMimpi Goes to School, kami mendorong pelajar di Indonesia berani bermimpi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik,” ungkap Lani.

Bank swasta nasional terbesar kedua ini berkomitmen memberikan pengalaman perbankan yang lebih bernilai kepada nasabah karena customer experience adalah hal yang utama. CIMB Niaga akan terus berinovasi untuk menawarkan hal-hal baru dan berbeda, kegiatan yang membagi semangat untuk maju mengejar mimpi, serta mendorong masyarakat untuk berkontribusi mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

(ris)